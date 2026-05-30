Gubík Lászlót jelölték Nyitra megye élére a Magyar Szövetség Érsekújvári Járási Konferenciáján

Párkányban tartotta meg 2026. május 28-án a Magyar Szövetség Érsekújvári Járási Konferenciáját. A tanácskozáson jelen volt Gubík László, a párt országos elnöke is. A járási konferencia egyik legfontosabb feladata a megyei képviselőjelöltek, valamint Nyitra megye elnökjelöltjének jóváhagyása volt.

A küldöttek egyhangúlag elfogadták a járási elnökség javaslatát. A Magyar Szövetség érsekújvári járási megyei képviselőjelöltjei a párkányi szavazókerületben

Bolya Szabolcs, Farkas Iván és Vitkó Andrea, az érsekújvári szavazókerületben pedig Bób János, Czékus András, Farkas Tibor és Pék Pál lesznek. A küldöttek Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség országos elnökét jelölték Nyitra megye élére.

A konferenciát Bolya Szabolcs járási elnök nyitotta meg, aki köszöntőjében az összefogás erejét hangsúlyozta. Mint rámutatott, a párt az előző időszakhoz képest növelni tudta mandátumainak számát a helyi önkormányzatokban, ez pedig komoly politikai erőt jelent a régióban. A tanácskozás konstruktív, baráti hangulatban zajlott.

Gubík László beszédében az előttünk álló választási időszak feladatairól és nehézségeiről is szólt. Hangsúlyozta, hogy az október 24-i önkormányzati és megyei választások nemcsak helyi és regionális szinten lesznek meghatározóak, hanem a következő parlamenti választás főpróbájaként is értelmezhetők.

A Magyar Szövetség országos elnöke szerint a párt számára az egyik legfontosabb cél, hogy megőrizze erős megyei jelenlétét, és továbbra is meghatározó szereplője maradjon a megyei önkormányzatoknak. Kiemelte, hogy országosan a Magyar Szövetség rendelkezik a legtöbb megyei képviselővel, ezt a pozíciót pedig meg kell őrizni.

Gubík László beszédében a szlovákiai belpolitikai helyzetről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Szövetség kizárólag ügyek mentén tárgyal a szlovák pártokkal, és csak olyan kérdésekben ül tárgyalóasztalhoz, amelyek a magyar közösség érdekeit szolgálják. Mint fogalmazott, a párt célja változatlan: a magyar közösség képviselete és a Magyar Szövetség programjából minél több érdemi pont megvalósítása.

A tanácskozáson szó esett a jelenlegi politikai helyzetről, a választási kampány kommunikációs stratégiáiról, valamint azokról a mulasztásokról is, amelyeket a pártnak a következő időszakban ki kell javítania. A felszólalók visszatérően hangsúlyozták a személyes megszólítás, a helyi szervezeti munka és a közösségi mozgósítás fontosságát.

Farkas Iván, a Magyar Szövetség Nyitra megyei frakcióvezetője és Vitkó Andrea megyei képviselő részletesen beszámoltak a képviselőcsoport eddigi megyei munkájáról és további célkitűzéseiről. Farkas Iván a párt regionális erejét emelte ki, hangsúlyozva, hogy a Magyar Szövetség megyei szinten országosan is erős pozícióval rendelkezik.

Vitkó Andrea köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a járási konferenciát szülővárosában, Párkányban tartották meg, és eredményes, előremutató tanácskozást kívánt a résztvevőknek.

Herbácskó Anita, a Magyar Szövetség országos elnökségi tagja, Bény község polgármestere felszólalásában megerősítette: a következő időszak egyik legfontosabb feladata annak tudatosítása, hogy a felvidéki magyar közösségnek egyetlen magyar pártja van, a Magyar Szövetség. Mint mondta, minden megszólított ember értéket jelent, ezért a kampány nemcsak az októberi választásokról, hanem már a parlamenti választásokra való felkészülésről is szól.

A párkányi járási konferencia jelöltállító és tisztújító fórum mellett politikai helyzetértékelésként és kampánynyitó tanácskozásként is értelmezhető volt. A Magyar Szövetség érsekújvári járási szervezete az önkormányzati és megyei választásokra a megyei pozíciók megőrzésének, a helyi képviselet erősítésének és a parlamenti visszatérés megalapozásának szándékával készül.

SZE/HB/Felvidék.ma