Gyermeknapot tartottak Megyercsen: habparty, kutyás bemutató és közösségi összefogás várta a családokat

Gyermeknapi programokkal telt meg szombaton a megyercsi futballpálya, ahol a község immár huszadik alkalommal szervezte meg a családok egyik legkedveltebb közösségi rendezvényét. A program 2026. május 30-án, reggel fél kilenckor kezdődött, és egész nap változatos élményekkel várta a gyerekeket és szüleiket.

Molnár Zoltán, Megyercs polgármestere elmondta, a gyermeknap hosszú évek óta a község, a helyi szervezetek, vállalkozók és segítők közös munkájának eredménye. Mint fogalmazott, a rendezvény azért lehet évről évre sikeres, mert sokan állnak mellé, a kisebb és nagyobb vállalkozóktól kezdve a helyi közösségi szervezetekig.

A gyerekeket arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, trambulin, íjászat, valamint tűzoltó- és rendőrkutya-bemutató várta. A program egyik legnépszerűbb része ezúttal is a habparty volt, amely a kánikulai hangulatban igazi felfrissülést jelentett a legkisebbeknek. A gyerekek a tűzoltóautót is közelebbről megismerhették, a bemutatók pedig nemcsak szórakoztatóak, hanem látványosak is voltak.

A jó hangulatról nemcsak a programok, hanem a finomságok is gondoskodtak. A nyugdíjasok lángost sütöttek, Michalik Denise pizzával készült, és természetesen nem hiányozhatott a vattacukor sem. A Csemadok helyi alapszervezete lufihajtogatással és labdás babamedencével járult hozzá a gyermeknapi kínálathoz.

A polgármester szerint a megyercsi gyermeknap lényege éppen az, hogy igazi közösségi és családi nappá váljon. A rendezvényen a helyiek összefogása is megmutatkozott: mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek önfeledt, vidám napot tölthessenek együtt.

A jó időnek és a sokszínű programkínálatnak köszönhetően sokan kilátogattak a futballpályára. A megyercsi gyermeknap ismét bizonyította, hogy egy jól szervezett falusi rendezvény nemcsak a gyerekekről szól, hanem az egész közösséget képes összehozni.

