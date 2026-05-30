Komáromban kezdődött párbeszéd a felvidéki magyar támogatáspolitika jövőjéről

Széles körű szakmai és civil részvétel mellett zajlott Komáromban az a fórum, amelynek célja a felvidéki magyar közösséget érintő magyarországi támogatáspolitika elmúlt másfél évtizedének értékelése, valamint a jövőbeli irányok közös megfogalmazása volt. A rendezvényen civil szervezetek képviselői, oktatási és kulturális szakemberek, közösségszervezők, kutatók és önkormányzati szereplők találkoztak, hogy nyílt párbeszédet folytassanak a közösség előtt álló kihívásokról.

A fórumot Keszegh Béla, Komárom polgármestere nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város örömmel biztosított helyszínt egy olyan kezdeményezés számára, amely a közösségi önvizsgálatot és az együttgondolkodást helyezi előtérbe. Mint fogalmazott, a felvidéki magyar közösség számára különösen fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a jövőben stratégiai szemlélettel, a demográfiai és társadalmi változások figyelembevételével használják fel.

A „Mi a probléma, és mit kell tenni?” című nyitó panelbeszélgetésen Morvai Tünde kisebbségkutató, Bara Zoltán közgazdász-politológus és Kovács Balázs, a nemzetközi kapcsolatok szakértője vett részt, a beszélgetést Voda Zsófia moderálta.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az elmúlt évek támogatáspolitikája jelentős anyagi forrásokat biztosított a határon túli magyar közösségek számára, ugyanakkor számos szerkezeti problémát is felszínre hozott. Több felszólaló szerint a támogatások elosztását gyakran nem átlátható pályázati rendszerek, hanem informális kapcsolatok és egyedi döntések határozták meg, ami hosszú távon gyengítette a közösségi kezdeményezések önállóságát és együttműködési képességét.

Morvai Tünde elsősorban az oktatás és a tudomány területéről hozott példákat. Kiemelte, hogy számos fejlesztés és intézményi beruházás valósult meg, ugyanakkor gyakran hiányoztak az előzetes hatástanulmányok és a helyi szereplők bevonása. Véleménye szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szakmai előkészítésnek és a közösségi igények felmérésének.

Kovács Balázs a támogatási rendszer politikai összefüggéseire hívta fel a figyelmet. Szerinte a jelenlegi modell sok esetben a kapcsolati tőke és a politikai lojalitás alapján működött, ami versengést és megosztottságot eredményezett a közösségen belül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyar közösségnek olyan intézményekre és kezdeményezésekre van szüksége, amelyek autonóm módon, valódi közösségi célokat szolgálva működnek.

Bara Zoltán a civil szféra helyzetéről és a professzionalizáció szükségességéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a felvidéki magyar közösség számos értékes szervezettel rendelkezik, azonban elengedhetetlen egy rendszeres, adatalapú önértékelés kialakítása. Javaslata szerint a jövőben a stratégiai együttműködésekre és több szervezet összefogásával megvalósuló programokra kellene helyezni a hangsúlyt, ahelyett hogy az intézmények külön-külön versenyeznének a forrásokért.

A fórum résztvevői által előzetesen megfogalmazott legfontosabb elvárások között az átláthatóság, a szakmai alapú értékelés, a kiszámíthatóság, a hosszú távú tervezhetőség és a stratégiai szemlélet szerepelt. A szervezők hangsúlyozták: a találkozó nem kész válaszokat kívánt adni, hanem egy olyan folyamat kezdetét jelentette, amelyben a felvidéki magyar közösség saját maga fogalmazhatja meg jövőképét és prioritásait.

A panelbeszélgetést követően a résztvevők műhelymunkában folytatták a közös gondolkodást. A cél az volt, hogy különböző területek képviselői közösen keressék a válaszokat arra, miként lehetne a jövőben igazságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb támogatási rendszert kialakítani a felvidéki magyar közösség számára.

A fórumot a Köz.ügy – Vec.spoločná, a fiatal, aktív szlovákiai magyarokat összefogó közösségi kezdeményezés szervezte. A szervezet célja, hogy teret biztosítson a közéleti párbeszédnek, valamint erősítse a felvidéki magyar közösség önszerveződését és érdekérvényesítő képességét.

