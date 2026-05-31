Pert Pavel: a kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha összetartanak

A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak, és nem fognak függeni a nagy nemzetektől – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök vasárnap a közép-csehországi Neratovicében.

Az államfő, aki František Palacky neves cseh történész és politikus születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepségen vett részt Neratovicében, azt mondta: az európai uniós és a NATO-tagság védi Csehországot, és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát, és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak.

„Országunk ereje abban rejlik, milyenek a kapcsolataink a szomszédainkkal és a hozzánk hasonló nagyságú európai országokkal, hogy ne engedjük a függőség kialakulását a nagyobbaktól, s minél többet megtartsunk az identitásunkból”

– mutatott rá az elnök.

„Ez azonban nem jelenti azt – fejtette ki Petr Pavel -, hogy elzárnánk magunkat másoktól, hogy csak saját autonómiánkkal kellene foglalkoznunk egy olyan helyzetben, amikor tudjuk, hogy jelenleg számunkra a legjobb partnernek lenni nemcsak az Európai Unióban, de a NATO-ban is, mert ez az, ami nemzetünket védi, és biztosítja a nemzet jólétét is.”

Az elnök felidézte František Palacky mondását, miszerint nem elég a hazafiasságról beszélni, hanem naponta tenni is kell érte valamit. Kijelentette: František Palacky tudatában volt annak, hogy a kisebb nemzetek ereje műveltségükben van. „Ha azt akarjuk, hogy nemzetként fejlődjünk, akkor a műveltséget igazi kiemelt stratégiai feladatnak kell tekinteni” – húzta alá a kormányfeladatokról beszélve a cseh államfő.

