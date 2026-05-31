Sikeresen lezajlott a Kézműves Tavaszi Fesztivál Várhosszúréten

Gazdag kulturális programmal, kézműves vásárral és közösségi élményekkel várta az érdeklődőket az idei Kézműves Tavaszi Fesztivál, amely rendhagyó időpontban, de annál nagyobb lelkesedéssel került megrendezésre Hosszúréten. A rendezvény a hagyományőrzés, a kézművesség, a népzene és a néptánc ünnepe volt, amely kicsiket és nagyokat egyaránt megszólított.

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a szervezők köszöntötték a résztvevőket, hangsúlyozva a közösségi összetartozás, az alkotás öröme és a személyes találkozások fontosságát. A látogatók egész nap kézműves portékák között böngészhettek, beszélgethettek az alkotókkal, valamint számos kulturális programon vehettek részt.

A színpadi műsort a BERKŐ népdalkör fellépése nyitotta meg. Berzéte és Körös községek asszonyaiból és férfiaiból álló együttes idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Műsorukban a két település népdalait és hagyományait mutatták be, valamint ízelítőt adtak újonnan megjelent CD-jük anyagából. A közönség a berzétei csárdásokat hallhatta Rusznyák Maros és partnerei közreműködésével.

A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata Kékedi László kitüntetése volt.

A Gömöri Kézművesek Társulása Örökös Tag címet adományozott számára, elismerve több évtizedes szakmai munkáját, közösségépítő tevékenységét és a gömöri hagyományok megőrzése érdekében végzett elkötelezett szolgálatát.

Nagy György, a társulás elnöke, megható szavakkal méltatta Kékedi László személyiségét és életútját. Beszédében kiemelte szakmai kiválóságát, ugyanakkor hangsúlyozta szerénységét, önzetlenségét és segítőkészségét, amelyek révén hosszú éveken át biztos támasza volt a közösségnek.

A méltatás szerint Kékedi László nemcsak mesterségében alkotott maradandót, hanem emberi példamutatásával és a gömöri értékek iránti elkötelezettségével is maradandó nyomot hagyott a társulás életében.

A kulturális program különleges színfoltja volt a mesemondás is. A közönség nagy örömére egy helyi mesemondó lépett színpadra, aki előadásával a népmesék varázslatos világába kalauzolta a hallgatóságot. Szereplése nemcsak szórakoztató élményt nyújtott, hanem hozzájárult a népi hagyományok és a szóbeli örökség továbbadásához is.

Nagy sikert aratott a Borostyán Néptánc és Népzenei Műhely fellépése is. A húsz éve működő együttes gyermek- és ifjúsági csoportjai változatos műsorral érkeztek a rendezvényre. A közönség bukovinai székely táncokat, zámutovi szlovák verbunkot, valamint Csallóközből és Szigetközből származó polgári táncokat láthatott. Külön örömöt jelentett, hogy a műsorban helyi, hosszúréti táncosok is bemutatkoztak.

A fesztivál egész napos programjai között a kézműves vásár és a gyermekudvar is nagy népszerűségnek örvendett. A látogatók nemcsak a hagyományos mesterségekkel ismerkedhettek meg, hanem családias, barátságos hangulatban tölthették el a napot.

A Kézműves Tavaszi Fesztivál ismét bebizonyította, hogy a közös kulturális élmények, a hagyományok ápolása és a közösségi összefogás maradandó értéket teremtenek. A szervezők köszönetüket fejezték ki minden fellépőnek, kézművesnek, önkéntesnek és látogatónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény emlékezetes és sikeres legyen.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma