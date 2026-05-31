Teljes listával vág neki az őszi megyei választásoknak a Magyar Szövetség a Lévai járásban

A napokban Nagyölveden tartotta meg a Magyar Szövetség Lévai Járási Konferenciáját. A tanácskozáson jelen volt Gubík László, a párt országos elnöke. A járási konferencia legfőbb feladata a megyei képviselőjelöltek hivatalos megválasztása és jóváhagyása volt.

Mint Csenger Tibor, megyei képviselő, Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke közösségi oldalán kifejtette: „felállt a csapat! Teljes listával és valódi korszakváltással vágunk neki az őszi megyei választásoknak a Lévai járásban.”

Lévai járás megyei képviselőjelöltjei a következők: Antal Nyustin Ágnes, Csenger Tibor, Csonka Ákos, Farkas Attila, Fekete Zoltán, Köpöncei Péter, Mácsadi István, Sál Attila, Zachar Pál.

A jelöltek közül öten, Csenger Tibor, Farkas Attila, Fekete Zoltán, Köpöncei Péter és Zachar Pál jelenleg is képviselő a megyei önkormányzatban.

A képviselőjelöltettek kapcsolatban Csenger Tibor kifejtette, büszkék vagyunk arra, hogy csapatunkban minden korosztály képviselteti magát: a huszonévesektől kezdve a harmincas, negyvenes, ötvenes és hatvanas éveikben járó jelöltekig mindenkinek helyet biztosítunk.

„A járásban komolyan vettük a pártvezetés által meghirdetett korszakváltást, így jelöltjeink többségét a fiatalabb generáció alkotja. Ugyanakkor határozottan hisszük, hogy a lendület mellett a tapasztalatra is óriási szükség van”

– hangsúlyozta az alispán.

Kiváló szakemberkeből áll a Magyar Szövetség lévai járásbeli csapata. A képviselőjelöltek a saját területükön már bizonyították, hogy képesek hatékonyan dolgozni és tenni a szülőföldjükért.

A nagyölvedi konferencián a legfiatalabb megyei jelöltlistát állították szűkebb pátriámban.

Jó az irány, hajrá! – jegyezte meg Gubík László Facebbok-oldalán a tanácsozás után.

„Az elmúlt időszak megmutatta, milyen bámulatos eredményeket tudunk elérni, ha erős képviselettel rendelkezünk a megyei önkormányzatban. A célunk egyértelmű: még erősebbé válni, hogy még több kézzelfogható eredményt hozzunk régióink fejlesztése terén!” – zárta gondolatait Csenger Tibor.

Pásztor Péter/Felvidék.ma