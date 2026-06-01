A Via Mariae Polgári Társulás, a Mária Rádió Mirjam és a Sili Tours Utazási Iroda közös zarándoklatot hirdet

A tavalyi év nagy érdeklődést kiváltó, élményekkel és kegyelmekkel zárult Lurdes-i zarándoklat után, ebben az esztendőben ismét nagyszabású zarándokutat szervez a Felvidéki Mária Út eseményeit patronáló és mozgató Via Mariae Polgári Társulás, melynek szervezéséhez és lebonyolításához társul a Mária Rádió Mirjam és az alsóbodoki Sili Tours Utazási Iroda.

Hatnapos gazdag programot kínálnak a 2026. október 9 – 14. között megvalósuló zarándoklaton, amely 6 napot és 5 éjszakai szállást jelent.

A zarándoklat lelki vezetője a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója Lépes Lóránt atya lesz, aki az adott helyszíneken naponta mutat be szentmisét a zarándokcsoport részére. Az útvonal a következőképpen alakul: Máriagyűd – Magyarország, Medjugorje – Bosznia-Hercegovina, és Marija Bistrica – Horvátország.

A szállási lehetőség kétágyas szobákban lesz, 2 éjszaka 4 *-os szállodában, 3 éjszaka panzióban. Az ellátás félpanziós, mely reggelit és vacsorát tartalmaz.

A szervezők várják a felvidéki és magyarországi zarándokok jelentkezését.

A csatlakozási lehetőségek így alakulnak: Alsóbodok, Nyitra, Érsekújvár, Ógyalla, Komárom, Székesfehérvár, Pécs.

A zarándoklat költsége személyenként 480 euró.

Jelentkezési lehetőség: Patay Péter, Via Mariae Polgári Társulás, +421 908 132 086, e-mail: patay.peter@gmail.com

Amit még a zarándoklatról tudni lehet:

Az idei évben Esterházy Jánosra, a felvidéki mártír politikusra emlékezik a katolikus magyar közösség 125. születésnapja alkalmából. Ezért a zarándoklatot Isten szolgája, Esterházy János életáldozatáért hálát adva ajánlják fel és kérik a Mennyei Atyától Esterházy János boldoggá avatását, valamint a békéért imádkoznak.

Patay Péter szervező, a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja elmondta, hogy Közép-Európa szent helyeit zarándokutak kötik össze, amelyekből a legnagyobb a Mária Út, melyet Szlovákiában a Via Mariae társulás gondoz, a keresztény értékek megőrzésére és az emberi kapcsolatok megélésére irányítva a figyelmet.

A zarándoklat első állomása az anyaországi Máriagyűd lesz, mely Siklós város része Baranya megyében. A kegytemplom híres Mária-kegyhely és búcsújáróhely, ahol minden Mária ünnepen és jeles katolikus ünnep alkalmával búcsút tartanak. Az évente idelátogató zarándokok számát ötszázezerre becsülik. 1714-ben már források írnak a zarándokhelyről, ahová a csodás gyógyulások és a Mária-jelenések hírére egészen távoli vidékről is érkeztek zarándokok. 1805-ben VII. Pius pápa búcsúkiváltságokkal látta el a máriagyűdi Sarlós Boldogasszony-bazilikát.

Egyik jelentős és világhírű Mária-kegyhely a Bosznia-Hercegovinában található Medjugorje, mely Mostar várostól délre az Adriai-tenger közelében található. 1981-óta ismert, amikor hat helyi gyermek arról számolt be, hogy megjelent nekik Szűz Mária, a Béke Királynője. Azóta évente zarándokok milliói keresik fel lelki megújulásért a kegyhelyet, ahol meglepő és igazán megható megtéréseket és történéseket jegyeznek.

A látványosságok közé tartozik a Jelenések hegye, valamint a Križevac, mely a falu fölé magasodó sziklás hegy, amelynek bejárására a világ minden tájáról érkeznek zarándokok. A hegy csúcsára egy hatalmas keresztet állítottak fel a megváltás emlékére. Több jelentős látnivaló közt szerepel a Szent Jakab-plébániatemplom, mint a kegyhely lelki központja, ahol hatalmas szabadtéri oltár, gyóntatópark és imádkozóhelyek találhatók.

A zarándoklat utolsó állomása a Zágrábtól 30 kilométerre található máriabesztercei bazilika, hivatalos nevén a Besztercei Szűzanya-bazilika, mely a horvátok nemzeti zarándokhelyeként központja a horvát nép vallási életének. Évente zarándokok százezrei érkeznek a kegyhelyre, hogy tisztelegjenek az Istenanya csodás szobra előtt. 1971-ben Máriabesztercén (Marija Bistrica) tartották a XIII. Nemzetközi Mária-kongresszust. A szentély történetének egyik legjelentősebb napja volt 1998. október 3-a, amikor II. János Pál pápa meglátogatta a kegyhelyet, és boldoggá avatta Alojzije Stepinac bíborost, néhai zágrábi érseket és besztercei zarándokot.

A szervezők szeretettel várják a jelentkezést a feltüntetett címen, hogy együtt éljék át azokat a lelki élményeket, melyek a gondviselő Istenbe vetett hitet erősítve reményt adnak az óhajtott béke elérésére, és Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatására, miközben erős keresztény közösséget építve, Mária közbenjárásával kerülnek közelebb az Úr Jézushoz.

BK/Felvidék.ma