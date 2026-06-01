Belgium megszigorítja az EU-n kívülről érkező diákokra vonatkozó szabályokat

A belga kormány hétfőn közölte, hogy megszigorítja az Európai Unión kívülről érkező hallgatók tanulmányi és tartózkodási feltételeit annak érdekében, hogy megakadályozza a rendszerrel való visszaéléseket.

Az új szabályok szerint ezeknek a hallgatóknak gyorsabban kell bizonyítaniuk tanulmányi előrehaladásukat. Az alap- és mesterképzésben részt vevő diákoknak két tanév alatt legalább 60 kreditet kell megszerezniük, ezt követően pedig évente további legalább 40 kreditet kell teljesíteniük.

A kormány egyértelműbb korlátokat vezet be a mesterképzések, az emelt szintű mesterkurzusok, a bizonyítványt adó képzések és a doktori programok maximális időtartamára is.

A hatóságok meg kívánják akadályozni azt is, hogy a hallgatók ismételt szakváltásokkal hosszabbítsák meg belgiumi tartózkodásukat. Azok a diákok, akik az első három évben két sikertelen képzés után egy harmadik tanulmányi programot kezdenek, elveszíthetik tartózkodási engedélyük meghosszabbításának lehetőségét.

Szigorúbb ellenőrzés vár azokra is, akik sikertelen felsőbb szintű tanulmányokat követően alacsonyabb szintű képzésre jelentkeznek át.

Szigorodnak a nem elismert oktatási intézmények hallgatóira vonatkozó vízumszabályok is. Ide tartoznak azok az intézmények, amelyek nem rendelkeznek hivatalos akkreditációval, például egyes zene- és balettiskolák, valamint bizonyos, magánkézben lévő üzleti iskolák, amelyek az akkreditált felsőoktatási programokhoz hasonló képzéseket kínálnak.

A migrációs ügyekért felelős miniszter, Anneleen Van Bossuyt szerint aggályok merültek fel egyes ilyen intézmények által kiadott képesítések minőségével és munkaerőpiaci értékével kapcsolatban.

Belgiumban 2025-ben csaknem 14 ezer Európai Unión kívüli diák nyújtott be első tanulmányi vízumkérelmet. Az elismert intézményekbe jelentkezők kérelmeinek mintegy 82 százalékát hagyták jóvá, míg a nem elismert intézmények esetében ez az arány 51 százalék volt.

