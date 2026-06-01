Kárpát-medencétől Victoriáig – közösségi térkép készült Melbourne és Victoria magyarságáról

A Victoria államban élő magyarok egy közös térképen jelölték meg, honnan érkeztek családjaik a Kárpát-medencéből, illetve hol élnek ma Ausztráliában. A „Kárpát-medencétől Victoriáig” közösségi térképes kezdeményezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából jött létre, a Viktóriai Magyar Tanács és a Magyar Központ támogatásával. A generációkat összefogó projektet Várdai Levente történész és közösségszervező készítette, illetve koordinálta.

A rövid, anonim kérdőívet több mint 250-en töltötték ki. A válaszadók megadták, melyik Kárpát-medencei településhez kötődik a családjuk, melyik mai ország területén található ez a település, mikor érkezett családjuk az ötödik kontinensre, valamint hol élnek jelenleg Melbourne-ben vagy Victoria államban, ahol jelentős a magyar diaszpóraközösség.

A felmérés nem hivatalos statisztikai kutatás, inkább közösségi részvételen alapuló térképes adatgyűjtés, amelynek célja a victoriai magyar közösség sokszínűségének reprezentálása.

A szervezők az interneten, közösségi oldalakon és személyes megkereséseken keresztül szólították meg a magyarokat. Magyar rendezvényeken is lehetőség nyílt a kitöltésre, az idősebb korosztály tagjait pedig személyesen is segítették a rövid kérdőív megválaszolásában. Ennek köszönhetően nemcsak fiatalabb, online aktív válaszadók kapcsolódtak be, hanem olyan idősebb közösségi tagok is, akiknek családtörténete különösen fontos része az ausztráliai magyar emlékezetnek.

A térképen kirajzolódik, hogy a victoriai magyar közösség családi kötődései nemcsak Magyarországhoz,

hanem Erdélyhez, a Partiumhoz, a Vajdasághoz, a Felvidékhez és más Kárpát-medencei területekhez is kapcsolódnak.

A válaszok alapján jól látszik Budapest jelentős súlya, de több kitöltés érkezett például Szegedhez, Pécshez, Győrhöz és más magyarországi városokhoz kötődően is. Erdélyből és a Partiumból többek között Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely és Brassó neve is megjelenik, míg a Délvidék esetében többek között Óbecse, Szabadka, Nagybecskerek és más települések rajzolódnak ki a közösségi térképen.

A beérkezett válaszok nemcsak földrajzi, hanem történeti rétegeket is megmutatnak – mutatott rá Várdai Levente, majd hozzátette:

láthatóvá válnak a trianoni békeszerződés következményei, a második világháború utáni kivándorlási hullámok, az 1956-os forradalom után érkezők történetei, valamint a későbbi romániai, jugoszláviai és más közép-európai változások nyomán Ausztráliába került magyar családok útjai is.

A térképes eredmények így egyszerre mutatják meg, honnan érkeztek a victoriai magyarok családjai, és azt is, hogy ma milyen sokszínű magyar közösség él Melbourne-ben és Victoria államban.

A Kárpát-medencei térképen különösen érdekes, hogy több határ menti és történeti magyar régió is erősen megjelenik. A pontok nemcsak mai országhatárokat rajzolnak ki, hanem azt is érzékeltetik, hol éltek és élnek ma is magyar közösségek a Kárpát-medencében. A másik térkép Melbourne és Victoria mai magyar jelenlétét mutatja be, jelezve, hogy a közösség nem egyetlen városrészhez kötődik, hanem szétszórtan, mégis összekapcsolódva van jelen az államban.

A projekt eredményeit a melbourne-i Magyar Központban mutatják be a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésen, amelyre vasárnap kerül sor. A program során a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak támogatásával a közösségi térképek mellett történelmi előadás, valamint néptáncos és népviseleti bemutatók is segítik annak felidézését, hogy a magyarság kulturális öröksége a Kárpát-medence különböző tájegységein keresztül is tovább él. A rendezvényen többek között Somogy, Magyarbőd, Szatmár, Kalotaszeg és Moldva népi kultúrája is megelevenedik.

A „Kárpát-medencétől Victoriáig” kezdeményezés célja, hogy a nemzeti összetartozás napján ne csak a történelmi törésekre és veszteségekre, hanem a magyar közösségek túlélésére, kapcsolódásaira és sokszínűségére is ráirányítsa a figyelmet. A térkép azt üzeni: bár a családi utak különböző településekről, országokból és történelmi korszakokból indultak, Melbourne-ben és Victoria államban ezek a történetek ma is egy közösségben találkoznak.

Interaktív térképek:

Kárpát-medencei családi kötődések ITT tekinthetőek meg. Melbourne és Victoria mai magyar közösségi térképe ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma