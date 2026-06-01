Home Régió Tíz főzde több mint 50 söre a Párkányi Kézműves Sörfesztiválon
Régió

Tíz főzde több mint 50 söre a Párkányi Kézműves Sörfesztiválon

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Június 27-én, szombaton tíz szlovákiai, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál.

A helyszín a párkányi rakpart, konkrétan a Komp parkoló térsége, ahol 14.00-tól lehet különleges söröket kóstolni, valamint helyi specialitásaiból és street foodokból válogatni.

A nap későbbi részében a fokozatos dunai naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők: a színpadon a Tökmags (17.30), a Bogas zenekar (19.00), Nagy Bogi (21.00) és az imago mundi (23.00) váltja egymást. A program ingyenesen látogatható.

A régió első kézműves sörfesztjét, amely családbarát hangulattal várja az érdeklődőket,

a Határ Egyesület szervezi, a Kisebbségi Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Közösségi élmény – Muzslai Bortúra

Sikeresen lezajlott a Kézműves Tavaszi Fesztivál Várhosszúréten

Bodzafesztivált tartottak Bogyán

Teljes listával vág neki az őszi megyei választásoknak...

Fergeteges hangulat és telt házas érdeklődés jellemezte az...

Gyermeknapot tartottak Megyercsen: habparty, kutyás bemutató és közösségi...

Gubík Lászlót jelölték Nyitra megye élére a Magyar...

Környezetvédelemről, egészségügyről és a tranzitforgalomról egyeztettek Komáromban

Az ország 24 járásában van fokozott tűzveszély

Megújult medencékkel és csúszdákkal indul a nyári szezon...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma