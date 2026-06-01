Tíz főzde több mint 50 söre a Párkányi Kézműves Sörfesztiválon

Június 27-én, szombaton tíz szlovákiai, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál.

A helyszín a párkányi rakpart, konkrétan a Komp parkoló térsége, ahol 14.00-tól lehet különleges söröket kóstolni, valamint helyi specialitásaiból és street foodokból válogatni.

A nap későbbi részében a fokozatos dunai naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők: a színpadon a Tökmags (17.30), a Bogas zenekar (19.00), Nagy Bogi (21.00) és az imago mundi (23.00) váltja egymást. A program ingyenesen látogatható.

A régió első kézműves sörfesztjét, amely családbarát hangulattal várja az érdeklődőket,

a Határ Egyesület szervezi, a Kisebbségi Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

