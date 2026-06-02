A hagyomány, az öröm és az összetartozás ünnepe volt a XIV. Népművészeti Fesztivál Perbetén

A Csemadok Perbetei Alapszervezete és a Napraforgó Néptáncegyüttes tizennegyedik alkalommal rendezte meg népművészeti fesztiválját, amelynek ezúttal a helyi sportcsarnok adott otthont.

A rendezvényt Tárnok Katalin, a helyi Csemadok elnöke nyitotta meg, aki beszédét Babits Mihály gondolatával kezdte: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Köszöntötte a fesztivál vendégeit, köztük Erdélyi Zoltánt, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnökét, Pogány Györgyöt, a Bajcsi Csemadok elnökét és feleségét, Zsitva Norbert polgármestert, Nt. Erdélyi Adél református lelkipásztort, Nt. Erdélyi Zoltán református lelkipásztort, a képviselő-testület tagjait, valamint a társadalmi szervezetek és oktatási intézmények képviselőit.

Beszédében hangsúlyozta: a fesztivál színpadán évről évre találkozik mindaz, ami a közösséget összeköti: a néptánc lendülete, a népzene tisztasága, a népdal őszintesége és a népmese időtálló bölcsessége. Kiemelte, hogy a szervezők elsődleges célja az örökség megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a fiatal generációk magyarul érző és gondolkodó felnőttekké váljanak.

Az idei fesztivál különösen gazdag programot kínált: 17 produkcióban mintegy 150 fellépő mutatta be a magyar népi kultúra sokszínűségét.

A műsorvezető Jakab Ferenc volt, aki személyes hangvételű köszöntőjében a hazatérés élményéhez hasonlította a fesztivál hangulatát, és arra biztatta a közönséget, hogy nyitott szívvel fogadja azt a páratlan kulturális örökséget, amelyet a fellépők a színpadon megjelenítenek.

A műsor a Napraforgó Református Óvoda gyermekeinek énekes előadásával kezdődött. Ezt követően a közönség népmesemondók produkcióit hallgathatta meg. Fellépett Záležák Gréta, Uzsák Lara és Zahorcsek Zoé, akik eredeti perbetei tájszólásban adták elő a felvidéki néphagyományokból merített történeteiket.

A táncos műsorok sorában színpadra lépett a Bellő Néptánccsoport, a perbetei gyermektánccsoport, a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes, a Csókakői Barkócaberkenye Egyesület, a naszvadi Pettyem Néptánccsoport, valamint első alkalommal a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes is.

A házigazda Napraforgó Néptáncegyüttes ezúttal mutatta be először Gömöri táncok című új koreográfiáját. A zenei kíséretről a Bellő zenekar gondoskodott, amelynek tagjait a népzene szeretete és az együtt muzsikálás öröme kovácsolta közösséggé.

A programot közös vacsora, majd hajnalig tartó táncház zárta az ógyallai Bellő zenekar és a Lajta Néptáncegyüttes fiatal táncosainak közreműködésével.

A fesztivál végén Tárnok Katalin köszönetet mondott valamennyi támogatónak, köztük Perbete község önkormányzatának, a Bethlen Gábor Alapnak, a Csoóri Sándor Alapnak, a helyi mezőgazdasági szövetkezetnek, a Csemadok tagjainak, valamint mindazoknak a magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Mint elmondta, a fesztivál évről évre pályázati támogatások segítségével valósul meg, és különösen megható látni a generációk találkozását, hiszen a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály képviselteti magát.

A rendezvényt helytörténeti kiállítás is kísérte. A Perbete múltjával foglalkozó kutatócsoport az év végén megjelenő, Ideje a megőrzésnek című kötet válogatott fotóiból mutatott be ízelítőt. A kiállítás az Életvilágok című helytörténeti képeskönyv folytatásaként készülő új kiadvány előzeteseként szolgált.

A szervezők már a jövő évre tekintenek: 2026-ban kettős jubileumot ünnepelhetnek, hiszen a Népművészeti Fesztivál a 15., a Napraforgó Néptáncegyüttes pedig a 25. évfordulójához érkezik.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma