Az államfő, miniszter és parlamenti képviselő előtt is lehet házassági nyilatkozatot tenni
Jóváhagyta a parlament, hogy az államfő, parlamenti képviselő és miniszter előtt is tehessenek házassági nyilatkozatot a házasulandók. A családról szóló törvény módosítását az SNS javasolta, szeptember 1-jén lép életbe.

Az anyakönyvi hivatalokban eddig polgári esküvőt csak a polgármesterek vagy azok az önkormányzati képviselők vezethetnek, akiket erre a helyi képviselő-testület felhatalmazott.
Ha a jövőben a jegyeseket az államfő, egy miniszter vagy egy parlamenti képviselő adja össze, a párnak be kell mutatnia az adott politikus írásos beleegyezését az anyakönyvi hivatalban.

„A házasságkötés hivatalos része változatlan marad, így az anyakönyvvezetőnek továbbra is jelen kell lennie, és a külső helyszíneken tartott, vagy a sürgős, kórházi esküvőknél érvényes szabályok sem változnak”

– áll a javaslatban.

Nem módosulnak az arra vonatkozó szabályok sem, hogy mikor érvénytelen egy házasságkötés, mert valamilyen hiba vagy mulasztás miatt jogilag meg nem történtnek minősül.

A parlament nem szavazta meg az ellenzéki Július Jakab (Slovensko-Za ľudí) módosító javaslatát, hogy a párt összeadó közjogi méltóság ajándékozzon 500 eurót az ifjú párnak.

Az ellenzék egyébként bírálta és populistának nevezte az egész javaslatot, Zuzana Mesterová (PS) felszólította a kormánypárti képviselőket, hogy ne támogassák azt.

TASR/Felvidék.ma

