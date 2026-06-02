Kiállítás nyílt a Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeumban

Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett működő Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum intézményében új kiállítás nyílt, mely időszerűen gazdagítja a gyűjtemény anyagát.

Az új kiállítási anyag az érsekújvári múzeumból érkezett. Az intézmény vezetője, Svajcer Edina ismertette a „Szépségéért és hasznáért” nevet viselő anyagot, mely a tájház nádfedeles nyári konyhájában kapott otthont.

Vidékünk ősidők óta bőségesen biztosított természetes alapanyagokat eleink számára, melyet az élet minden területén hasznosítani tudtak.

Ilyen alapanyagok a fa, az agyag, a fém, a fűzfavessző, a gyapjú, a len, a kender, a nád, a mezőgazdasági termékek maradványai, mint a kukoricacsuhé, a szalma, a lemetszett szőlővessző, és sok más természetes anyag.

Az ezekből készült formákat kezdetben a gyakorlatiasság és a szükséglet határozta meg.

Idővel azonban a betöltött szerephez a szépség és az esztétika is társult, így az ügyes mesterek keze nyomán olyan alkotások születtek, amelyeket ma népművészetként ismerünk.

Azok a tárgyak, amelyeket ma kulturális örökségünk részeként csodálunk, hajdan a mindennapok munkáiban, a háztartásban, az ételkészítésben, a gazdasági munkálatokban.

A családi és gazdasági élet minden területén, az ünnepkörök szerinti szokásokban gazdag és sokrétű formációkban szolgálták használóikat.

Ezek a használati eszközök és tárgyak az évszázadok alatt fokozatosan gazdagodtak szellemi és esztétikai tulajdonságokban.

Így váltak őseink alkotókészségének, ízlésének és önazonosságának kifejezőivé, mely magába foglalta az értékrendet, a hiedelmeket, a megélt szerepeket és a közösséghez tartozás élményét.

„Bízom abban, hogy a kiállítás segíti a csendes szemlélődést, mely a gyökerekhez nyúlik vissza. Azt az elmélyülést, mely nem csak a történelembe való betekintést jelenti, de ösztönzés arra, hogyan keressük a szépséget az egyszerűségben és a hasznosságban” – mondta Svajcer Edina.

Szemlélődés közben a látogató meggyőződhet arról, hogy minden egyes hímzőöltés, minden vésés a fában, vagy minden agyagból készült forma, évszázadokon át öröklődő tapasztalatokat és régiónk sajátos jegyeit hordozza.

Ma, a tömegtermelés korában gyakorta elfelejtődik az anyag tisztelete, és a becsületes, időt és türelmet igénylő kézműves munka eredménye. Ezért érezték az intézmény vezetői fontosnak a kiállítás bemutatását.

A célok között jelentős helyet foglal el, hogy megmutassa azokat a hajdan használt tárgyakat, melyek egyszerűségben és szépségben szolgálták eleinket.

Ezek a tárgyak ma már művészeti értékekké válva hordozzák az alkotók alapos és türelmes munkáját, bölcsességét, megmutatva ezzel lelkük gazdagságát.

A kiállítás június első hetétől szeptember végéig látogatható. Az intézményben szervezett események folyamán ugyancsak nyitott kapuval várja az új kiállítás a közönséget.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma