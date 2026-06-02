Révkomáromban felújítottak egy különleges II. világháborús emlékművet

A magyar hősök emlékünnepe alkalmából Leczkési Zoltán, történelem kutató és hadisírgondozó által vezetett önkéntes csapat nagyszabású hadisírgondozó munkát végzett Révkomáromban, felújítva a helyi református temetőben található, történelmi jelentőségű II. világháborús német-magyar emlékművet.

A május 31-i munkálatok során az önkéntesek hozzáláttak az emlékhely teljes megtisztításához.

Első lépésként eltávolították az emlékművet teljesen benövő, zavaró bokrokat és gyökereket, majd elszállították a felgyülemlett ágakat, gallyakat és szemetet. Ezt követően az emlékművet alaposan megtisztították, lecsiszolták, és a feliratokat gondos munkával újraírták, visszaállítva ezzel eredeti állapotát és olvashatóságát.

Az obeliszk különlegessége abban rejlik, hogy eredetileg az 1875-ben elhunyt Üveges Ede sírköveként szolgált, azonban az idők során emlékhelyként kapott új funkciót, ahol a II. világháború áldozataira emlékeznek.

Ez a kettős történelmi réteg még inkább kiemeli az emlékmű jelentőségét és a felújítás fontosságát.

Az önkéntes csapat meggyőződése, hogy a hadisírok és emlékhelyek gondozása nem csupán kötelesség, hanem fontos közösségi és történelmi küldetés. Munkájukkal az elmúlt évezred magyar hősei előtt kívántak tisztelegni, akik életüket áldozták a hazáért. Ez a tiszteletadás különösen aktuális a Magyar Hősök Emlékünnepe idején.

Leczkési Zoltán a Felvidék.ma-nak kifejtette, remélik, hogy munkájukkal másokat is inspirálhatnak a történelmi emlékhelyek gondozására és megőrzésére, hiszen a múlt tiszteletben tartása elengedhetetlen a jövő építéséhez.

HE/Felvidék.ma