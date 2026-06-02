Szakértő szerint az eddig ismertetett javaslatok nem hoznak gazdaságélénkítést

Az eddig ismertetett és az e heti kormányülésen elfogadásra váró javaslatoknak nem lesz sem közvetlen, sem gyors hatása a lakosság vásárlóerejének növelésére, sem a termelés növekedésére. Olyan döntések lehetnének hatással a gazdasági növekedésre, amelyek a költségvetést is közvetlenül érintik – véli Silvia Hallová, a Grant Thornton tanácsadó cég adószakértője.

Az eddig közzétett, a közpénzeket nem érintő tervekről a szakértő elmondta, „inkább kozmetikázásnak tekinthetők”, esetleg közép-, illetve hosszú távon lesz gyakorlati hatásuk. Szerinte a kormány vagy közvetlen költségvetési beruházásokkal tudná élénkíteni a gazdaságot, vagy olyan lépésekkel, amelyek növelik a lakossági és céges bevételeket, és így további vásárlást és beruházásokat eredményeznek.

Azt viszont helyesli az elemző, hogy a kormány elismeri a külföldön szerzett képesítést a hiányszakmákban, illetve, hogy a demográfiai folyamatokat külföldi munkaerő beáramlásával igyekszik kezelni. Szerinte hasznos intézkedés lehet a lazább munkavédelmi szabályozás, az első és második kategóriába tartozó dolgozók kötelező orvosi vizsgálatának eltörlése, valamint a hulladékgazdálkodás kisebb módosításai.

„Ezek helyes változtatások, de jelentős pénzügyi és növekedést serkentő hatásuk nincs”

– értékelte a szakértő.

Pozitív hatást vár a PPP-projektektől, az innovációs alap létrehozásától, a kiemelkedően innovatív projektek garantált támogatásától, valamint a tudomány és kutatás támogatásától. Ezek eredményei azonban csak később lesznek láthatóak, és kell hozzá a stabil gazdaság, valamint a kiszámítható vállalkozói környezet is.

Igazi gazdaságélénkítő lökésnek a tranzakciós adó eltörlését tartaná, ráadásul szerinte a bevezetése nem is hozta meg a kívánt hatást.

„Mivel sok tranzakció végül a készpénzes gazdaságba terelődött, ez hatással volt az áfából és a jövedelemadóból várt állami bevételekre is”

– szögezte le. Szerinte emellett egyszerűsíteni kellene az üzleti szféra adózási szabályait és megszüntetni a többkulcsos áfarendszert.

