Az OECD szerint az idén 1,6 százalékra gyorsul a magyar GDP-növekedés

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 1,6 százalékos magyar gazdasági növekedéssel számol az idei évre a tavalyi 0,5 százalék után, jövőre pedig 2 százalékos bővülést vár.

A szerdán ismertetett előrejelzés szerint az idén átmenetileg lassul a lakossági fogyasztás növekedése az energiaársokk és az üzemanyagár-plafonok év közepére várható fokozatos eltörlése hatására.

A 2022-25 közötti 16 százalékos visszaesés után a beruházások várhatóan fellendülnek a blokkolt uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások előrehaladtával. Az idén a magyar exportot lassítja a euróövezet lassú növekedése, de jövőre már gyorsulhat a kivitel.

Az OECD azzal számol, hogy a Magyar Nemzeti Bank az idén nem változtat az irányadó kamatszinten, jövőre csökkentheti azt.

MTI/Felvidék.ma