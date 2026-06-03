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Gubík: a magyarok képesek elhozni a változást, képesek a változás oldalára állni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Gubík László (Szalai Erika/Felvidék.ma)

A parlamenten kívüli Magyar Szövetség változást akar a következő parlamenti választás után – szögezte Gubík László pártelnök. Hozzátette, vannak ellenzéki pártok, amelyekkel még nem tárgyaltak, és azokon múlik, hogyan fogadják ezt az ajánlatot. Úgy véli, aki változást akar 2027-ben Szlovákiában, annak tudnia kell, hogy a magyarok nélkül nem lehet működőképes kormányt alakítani. Erről a TASR Stúdió című műsorában nyilatkozott a Magyar Szövetség elnöke.

„A magyarok képesek elhozni a változást, képesek a változás oldalára állni és új szavazókat hozni, új szavazóbázist állítani a változás oldalára. A kérdés az, hogy mit kezdenek ezzel az ajánlattal azok az ellenzéki pártok, amelyekkel még nem tárgyaltunk, mert nem ültek asztalhoz, elfogadják-e ezt az ajánlatot” – tette hozzá.

Gubík elmondta, eddig a KDH-val és a PS-szel tárgyaltak, a megbeszélések folytatódnak, a párt egyes programpontjainak ügyében szeretnének megállapodni. Csak a többi ellenzéki párton múlik, hogy sor kerül-e a kapcsolatfelvételre.

„Fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy államférfiként akarnak-e viselkedni, vagy marad a politikai egoizmus”

– jegyezte meg.

Gubík visszautasította az SaS bírálatát, hogy a magyarországi parlamenti választás után változtatta meg az álláspontját. Kiemelte, hogy már előtte is részt vett szlovákiai ellenzéki tüntetéseken és bírálta a jelenlegi szlovák kormányt. Abszurdnak tartja a Slovensko mozgalom félelmét, hogy a következő szlovákiai választás után esetleg jöhet egy telefonhívás Budapestről, és a Magyar Szövetség Robert Ficót és a Smer-SD újabb kormányalakítását támogatná.

Emlékeztetett, hogy pártja kizárta az együttműködést a Smerrel. Ennek okairól azt mondta, nem a Magyar Szövetség vágta be az ajtót, hanem a Smer, a politikai döntéseivel. Bírálta, hogy a jelenlegi szlovák kormány Orbán Viktor szövetségeseként segítő kezet nyújthatott volna a

szlovákiai magyar közösségnek, de nem ez történt, és itt a második világháború utáni rendezés, vagyis a Beneš-dekrétumok tagadásával kapcsolatos Btk.-módosításra emlékeztetett.

Arra a kérdésre, hogy akkor a Magyar Szövetség miért nem zárta ki az együttműködést a másik két kormánypárttal is, hiszen azok is támogatták a Btk. módosítását, Gubík azt az érvet hozta fel, hogy a Hlas-SD-vel még együttműködnek a régiókban, de ha lehetősége lesz tárgyalni a Hlas vezetőivel, megkérdezi, miért szavazták meg ezt a törvényt. Az SNS-szel kapcsolatban ugyanerre a kérdésre azt válaszolta, a Magyar Szövetség nem számol azzal, hogy az SNS legközelebb bejut a parlamentbe.

TASR/Felvidék.ma

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