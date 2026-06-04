Az oktatási miniszter leváltását kezdeményezi az ellenzék

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter leváltását kezdeményezi az ellenzéki KDH, a Slovensko és a PS a tárca elektronikus rendszere, az ePrihlášky hétfői összeomlása miatt. A rendkívüli parlamenti ülést hét napon belül kell összehívni.

„Az ePrihlášky elképesztő kudarc a vezetés részéről és a teljes alkalmatlanság bizonyítéka. Emellett már nem lehet szó nélkül elmenni. Hónapokon keresztül figyelmeztettük Druckert, hogy baj lesz az ePrihlášky rendszerrel, mert alapjaiban hibás az elképzelés, emellett felesleges, drága, és nem tesztelték rendesen. Teljesen ignorálta ezeket a figyelmeztetéseket, sőt ironizált velük kapcsolatban, majd eljátszotta, hogy mindent az ellenőrzése alatt tart. Aztán megtörtént az, ami mindig történik ezzel a kormánnyal – a teljes lebőgés. Mennie kell” – jelentette ki Ján Horecký, a (KDH) képviselője.

Az ellenzék szerint nem tesztelték rendesen az elektronikus rendszert, és nem hagytak elég időt a bevezetésére.

„Többször is csődöt mondott az elmúlt hónapokban. Kezdve azzal, hogy rosszul olvasta be az adatokat, hibásan mutatta például a diákok állampolgárságát, és rosszul vezették be a rendszerbe a kódokat” – mondta Tina Gažovičová (PS).

TASR/Felvidék.ma