Fico szerint nehéz lesz működőképes kormányt alakítani a következő választás után

Robert Fico kormányfő, a Smer-SD elnöke meg van győződve arról, hogy pártja megnyeri a következő parlamenti választást, viszont szerinte annyira szoros eredmény születik, hogy nagyon nehéz, vagy egyenesen lehetetlen lesz stabil, működőképes kormányt létrehozni.

Éppen ezért arra számít, hogy újabb választást kell majd kiírni. Erről a kérdések óráján beszélt csütörtökön a parlamentben.

„Teljesen biztos vagyok benne, hogy a Smer-SD megnyeri a következő választást, viszont nagyon bonyolult lesz a kormányalakítás. A sokéves tapasztalat mondatja velem, hogy patthelyzetre kell készülni, úgy gondolom, új választást kell majd kiírni, mert az eredmény alapján lehetetlen lesz működőképes kormányt alakítani” – mondta a képviselőknek.

Végezetül leszögezte, nem fél a politikai küzdelemtől, áll elébe.

TASR/Felvidék.ma