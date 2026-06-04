Nagyszombat megyében felújítják a Léget Dunaszerdahellyel összekötő útszakaszt

A Lég és Dunaszerdahely közötti, jelentős forgalommal terhelt II/120-as útszakasz megérett a felújításra. Nagyszombat megyében ezért megkezdődött a megrongálódott útfelület eltávolítása a Lég, Felsőpatony és Csécsénypatony közötti 3 kilométeres szakaszon, hogy aztán a felújítás nyomán biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a naponta erre közlekedő több ezer gépjárművezető számára.

„A megyei utakat eredetileg nem olyan intenzitású forgalomra tervezték, mellyel napjainkban a Dunaszerdahelyi járásban szembesülünk. A R7-es gyorsforgalmi út építése ugyan segített útjaink kamionforgalom alóli tehermentesítésében, viszont ennek Gellénél tovább történő folytatását továbbra is várjuk a kormánytól“ – mondta Nagyszombat megye elnöke, Jozef Viskupič.

A II/120-as út a Dunaszerdahelyi járás egyik legforgalmasabb közútja. 2019 óta a megye két szakaszát újíttatta fel, a Béke és Lég községek közötti, illetve a Légen át vezető szakaszt.

„Harmadszorra sikeresen pályáztunk az uniós forrásokra, így megkezdjük egy újabb, Dunaszerdahely felé vezető 3 kilométeres szakasz javítását“ – folytatta, hozzátéve, hogy a felújítás magába foglalja az útburkolat cseréjét, a vízelvezetés megoldását, a közlekedési jelzések felújítását és a biztonsági elemekkel való ellátást. Az EUROVIA SK által végzett, 1,5 millió euró értékű munkálatoknak várhatóan idén őszre kell elkészülniük.

„A kivitelezővel történt megállapodás alapján úgy terveztük meg a rekonstrukciót, hogy az a legkevésbé akadályozza a forgalmat. A munkálatokat három szakaszra osztottuk, és a nyári időszakban sem szünetelnek. Az eredmény egy jobb és biztonságosabb út lesz. Ez a Dunaszerdahelyi járás legforgalmasabb útja, és ősszel egy újabb, 2,5 kilométeres, uniós forrásokból finanszírozott szakasszal szeretnénk folytatni” – tette hozzá Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

Az első szakasz 2026. július 22-ig tart. Ez idő alatt a forgalom egy sávban, váltakozva halad majd, és szemaforokkal irányítják a közlekedést. A következő fázisokban a felújított szakasz egyes részeit ideiglenesen teljesen lezárják, kerülő utak kijelölése mellett. A teljes rekonstrukció során a 3,5 tonna feletti teherforgalom Sárosfa, Szentmihályfa és Diósförgepatony érintésével halad.

NZS/Felvidék.ma/TTSK