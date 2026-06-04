Nyitra városa támogatná a gyermekek és családok sportolását

A nyitrai városvezetés együttműködési memorandumot írt alá a Nemzeti Egészség- és Mozgáskultúra Intézetével annak érdekében, hogy elősegítse a gyermekek, a családok és a helyi közösségek egészségesebb, aktívabb és mozgásban gazdagabb életmódját.

A memorandum célja egy olyan keretrendszer kialakítása, amely támogatja a biztonságos, mindenki számára elérhető és tartalmas mozgási környezet fejlesztését az iskolák környezetében, a városrészekben és a közterületeken.

Tomáš Holúbek, Nyitra város szóvivője elmondta: a kötetlen mozgás nemcsak a gyermekek fizikai fejlődését segíti, hanem személyiségük alakulásában is fontos szerepet játszik.

A kötetlen mozgás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek fejlesszék erejüket, koordinációs képességeiket és állóképességüket, ugyanakkor bátorságot, kitartást, együttműködési készséget, önbizalmat és a modern kor kihívásaival szembeni nagyobb ellenálló képességet is ad számukra. Az önkormányzat ezzel a lépéssel egyértelmű jelzést küld arról, hogy a gyermekek egészsége, a megelőzés és a közterek minősége a város fejlődésének kiemelt területei közé tartoznak

– fogalmazott Holúbek.

A Nemzeti Egészség- és Mozgáskultúra Intézete szakmai tudással, módszertani anyagokkal, gyakorlati tapasztalatokkal és konkrét javaslatokkal járul hozzá az együttműködéshez. Ezek segítséget nyújthatnak az iskoláknak és fenntartóiknak abban, hogy a gyermekek számára mozgásban gazdagabb környezetet alakítsanak ki.

A memorandum lehetőséget teremt arra is, hogy

a szülők, iskolaigazgatók, szakértők és más partnerek is bekapcsolódjanak a gyermekek egészséges fejlődését támogató kezdeményezésekbe.

Marek Hattas, a város polgármestere hangsúlyozta, hogy a település hosszú távú célja a mozgásnak a mindennapok természetes részévé tétele.

Az a célunk, hogy minden gyermek számára biztosított legyen a biztonságos mozgás lehetősége. Olyan környezetet szeretnénk kialakítani, ahol a mozgás természetes része a mindennapi életnek az iskolákban, a lakótelepeken és a köztereken egyaránt

– mondta Hattas.

A városvezetés emlékeztetett arra is, hogy a memorandum aláírása csupán az első lépés egy hosszú távú együttműködés felé. A kezdeményezés célja nem egy egyszeri program megvalósítása, hanem az egészséges életmód és a mozgáskultúra fokozatos megerősítése Nyitrán.

Ez a téma összekapcsolja az oktatást, a közegészségügyet, a sportot, a közösségi életet, a megelőzést és a közterek korszerű szemléletű fejlesztését

– tette hozzá a polgármester.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk