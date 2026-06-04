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Washingtonban megállapodott Libanon és Izrael diplomatája a tűzszünet részleteiről

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Washingtonban tartott tárgyaláson állapodott meg Libanon és Izrael diplomatája a két ország közötti tűzszünet részleteiről – közölte a közvetítőként közreműködő amerikai külügyminisztérium.

A szerdai keltezésű nyilatkozat szerint a két napon át tartó nagyköveti szintű tárgyalásokon megállapodás született egy tűzszünet életbe léptetéséről, amelynek feltételeként a Hezbollah által folytatott harci cselekmények leállítását és a fegyveres szervezet tagjainak kivonását jelölték meg a dél-libanoni Litáni folyó körzetéből.

Megállapodtak Libanon területén olyan „kísérleti körzetek” létrehozataláról, ahol a libanoni fegyveres erők veszik át a felügyeletet, kizárva minden „nem állami” szereplő befolyását

– olvasható a közleményben, amely hangsúlyozza, hogy „Izrael és Libanon kapcsolatait a két ország szuverén kormánya határozhatja meg”, valamint azt, hogy a két félnek nincsenek „ellenséges szándékai” a másik irányában.

„Elutasítottak minden olyan törekvést, hogy bármely állam, illetve nem állami szereplő Libanon jövőjét túszként tartsa fogva” – hangsúlyozza az amerikai–libanoni–izraeli közlemény.

Az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyaláson Libanon és Izrael képviselője kifejezte szándékát a további közvetlen bizalomépítő megbeszélésekre, és egyben elítélték az Irán által a közel-keleti térségben végrehajtott támadásokat.

MTI/Felvidék.ma

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