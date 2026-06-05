A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma erősíti magyarországi kapcsolatait

A pozsonyi székhelyű Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igyekszik erősíteni kapcsolatait a magyarországi intézményekkel és szervezetekkel. Az elmúlt napokban két jelentősebb szakmai találkozón vettek részt az intézmény vezetői, melyeken megerősítették együttműködési szándékukat.

Elsőként még június 3-án Nagy Tímea megbízott igazgató vezetésével Budaváron tettek látogatást, ahol a kulturális és múzeumi együttműködések jövőbeli lehetőségeiről esett szó.

A találkozón részt vett Kardos István Norbert, a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Fodor Artúr, Budavár alpolgármestere, valamint Zsitnyák János Bálint, a Polgármesteri Kabinet testvérvárosi referense.

A megbeszélés középpontjában a határon átnyúló szakmai kapcsolatok erősítése és a lehetséges közös projektek álltak

– olvasható a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma közösségi oldalán.

A program részeként szakmai tárlatvezetésen vettek részt a Virág Benedek Házban látható, Márai Sándor életét és budai éveit bemutató kiállításon. A tárlat több ponton is összekapcsolja Szlovákiát és Magyarországot: Márai kassai otthonának emlékei mellett különösen izgalmas volt látni a miskolci származású, majd Kassán letelepedő Halász-Hradil Elemér Márai-portréját – fogalmaztak a bejegyzésben.

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és Budavár együttműködése már 2023-ban, a pozsonyi Márai Napon kezdetét vette, majd a Márai Budán című kiállítás pozsonyi bemutatásával folytatódott.

A mostani találkozó újabb fontos lépés volt ebben a kapcsolatban, és bízunk benne, hogy a jövőben további közös kulturális és szakmai projektek valósulhatnak meg

– emelte ki a megbízott igazgató.

A budavári Márai Sándor-emlékkiállítás az író életét és budai éveit mutatja be. A tárlat különleges jelentőséggel bír a magyar–szlovák kulturális kapcsolatok szempontjából, hiszen Márai kassai kötődései mellett olyan műtárgyakat is bemutat, amelyek összekapcsolják a két ország kulturális örökségét.

„A felek továbbá a határon átnyúló szakmai kapcsolatok fejlesztéséről és a közös kulturális programok megvalósításának lehetőségeiről egyeztettek. A találkozó célja a kulturális és múzeumi együttműködések további erősítése, valamint a jövőbeni közös projektek lehetőségeinek áttekintése volt” – jegyezték meg a Márai Sándor Művelődési Ház közösségi oldalán.

A felvidéki múzeum képviselői további szakmai találkozón vettek részt Budapesten, ahol az együttműködés folytatásaként memorandumot írtak alá az Országos Szlovák Önkormányzattal.

Mint írták,

a megbeszélés megerősítette mindkét intézmény elkötelezettségét a Magyarországon élő szlovákok és a Szlovákiában élő magyarok kulturális örökségének megőrzése, bemutatása és kutatása terén folytatott együttműködés iránt.

Egyúttal folytatása volt azoknak a korábbi szakmai egyeztetéseknek, amelyek januárban Pozsonyban, majd Alsósztregován a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szervezésében valósultak meg.

„A memorandum keretet biztosít közös szakmai, kiállítási, tudományos-kutatási és kulturális projektek megvalósításához, amelyek hozzájárulnak a határon átnyúló kapcsolatok erősítéséhez és közös kulturális értékeink megőrzéséhez” – fogalmaz a felvidéki intézmény vezetősége.

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Brämer-kúriában lévő pozsonyi székhelye mellett több felvidéki településen lévő irodalmi emlékház és múzeum fenntartója. A szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház, az alsósztregovai Madách-kastély, valamint a kassai Márai Sándor-emlékkiállítás is hozzájuk tartozik.

Pásztor Péter/Felvidék.ma