Az izsai kereszteződés már rajtra kész, a Vág-híd még várat magára

Újabb balesetek történtek az izsai kereszteződésben, miközben egyre érdekesebb fordulatot vesz a Komárom környéki közlekedési beruházások ügye. Bár korábban arról lehetett hallani, hogy a komáromi Vág-híd felújítása élvez elsőbbséget, jelenleg éppen az izsai csomópont átépítése tart előrébb.

Tegnapelőtt két közlekedési baleset is történt rövid időn belül az I/63-as és I/64-es utak találkozásánál, az úgynevezett izsai kereszteződésben. Rendőrségi információk szerint összesen hét jármű volt érintett, a forgalom jelentősen lelassult, az arra közlekedőknek mintegy tízperces késéssel kellett számolniuk.

A balesetek nyomán ismét megszólalt Domin István, Izsa polgármestere, aki régóta szorgalmazza a veszélyes csomópont átépítését.

„Ez az útszakasz nap mint nap rengeteg ember életét és testi épségét veszélyezteti. Nagyon reméljük, hogy a szomorú események nyomán végre cselekedni kezdenek az illetékes hatóságok” – fogalmazott közösségi oldalán.

A polgármester ugyanakkor egy fontos fejleményre is felhívta a figyelmet.

Június 1-jén a Központi szerződésnyilvántartásban közzétették az „I/63 Iža, križovatka” beruházás kivitelezési szerződését. A Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) és a Metrostav DS a.s. között létrejött megállapodás közel 1,95 millió eurós beruházásról szól.

A projekt magába foglalja a teljes tervezési és engedélyeztetési folyamatot, majd az építési munkálatok kivitelezését is. A cél egy nagyobb kapacitású, biztonságosabb, a forgalmat folyamatosabban kezelő csomópont kialakítása, a korábbi tervek szerint körforgalom formájában.

Domin István lapunknak elmondta: az izsai beruházás közbeszerzési folyamata gyakorlatilag lezárult, míg a komáromi Vág-híd felújításánál még mindig nem zárult le a kivitelező kiválasztása.

„A híd közbeszerzését még nem fejezték be, az izsai kereszteződését viszont igen. Június 1-jén tették közzé a kivitelezési szerződést” – mondta.

A polgármester szerint ez azért fontos körülmény, mert korábban több fórumon is az hangzott el, hogy a közlekedési beruházások közül elsőként a Vág-híd felújítását szeretnék megkezdeni.

„Sajnos korábban úgy jelezték, hogy először a hidat szeretnék megvalósítani. Remélem, megcserélik a sorrendet, ha itt már megvan a kivitelező”

– fogalmazott.

A felvetés nem alaptalan. A Vág-híd felújítása a teljes komáromi térség közlekedését érinti majd, a lezárások várhatóan jelentős kerülőutakat és forgalmi korlátozásokat hoznak. Ezzel szemben az izsai kereszteződés átépítése évek óta halogatott, miközben a helyszínen rendszeresen történnek tragikus kimenetelű balesetek, az egyik legveszélyesebb útszakasz a régióban.

A jelenlegi helyzetben tehát az a különös helyzet állt elő, hogy míg a Vág-híd esetében továbbra sem ismert a kivitelezés pontos kezdete, addig az izsai beruházás már rendelkezik kivitelezővel és érvényes szerződéssel.

A következő hónapok egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy az illetékesek ragaszkodnak-e a korábbi elképzeléshez, vagy a közbeszerzési folyamatok tényleges állásához igazítják a beruházások sorrendjét. Másképpen fogalmazva: az dőlhet el, hogy a papíron korábban tervezett ütemezés vagy a jelenlegi készültségi állapot alapján születik-e döntés arról, melyik fejlesztés veszi előbb kezdetét.

Szalai Erika/Felvidék.ma