Hamarosan kezdetét veszi a XIX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők június 13-án, szombaton rendezik meg a XIX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált. A rendezvénynek a Komáromi Jókai Színház ad otthont.

A fesztiválra kiírt három kategóriába (alapiskola alsó tagozata, felső tagozat, középiskola)

idén 67 oktatási intézmény 134 tanulója nevezett be.

A jelentkezők valamennyien két művet adnak elő: a kötelező verset – a korosztálynak megfelelően Csukás István, Zelk Zoltán, Kosztolányi Dezső, Szilágyi Domokos életművéből –, valamint egy tetszés szerinti költeményt.

A verseny a délelőtti elődöntőből és a délutáni döntőből áll. A versmondók az elődöntőben mindkét művet előadják, a zsűri szakmailag értékeli és minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja őket. A legjobbnak bizonyuló, kiemelt arany sávos minősítést kapott versmondók jutnak a döntőbe.

A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított emlékplakett, a Kaszás Attila-díj. A legjobb versmondó felkészítője különdíjban részesül: a Jókai Tibor Emlékdíjat veheti át, melyet a Jókai család alapított.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma