Médiaértesülések szerint távozik tisztségéből a Fehér Ház Európa-ügyi főszakértője

A következő napokban távozik tisztségéből Charles McLaughlin, a Fehér Ház európai és orosz ügyekkel foglalkozó részlegének vezetője. A Reuters hírügynökség szerint ez azoknak a személyi változásoknak a része, amelyek nagyobb ellenőrzést biztosíthatnak Marco Rubio külügyminiszter számára a Nemzetbiztonsági Tanácsban (NSC) zajló politikai döntéshozatal felett.

Az Egyesült Államok európai szövetségesei egyre nagyobb aggodalommal figyelik az amerikai politika irányát Donald Trump elnöksége alatt. Trump az utóbbi időben kemény hangot ütött meg a NATO több tagállamával szemben, és egyebek mellett azzal vádolta őket, hogy nem segítik az Egyesült Államokat az Irán elleni háborúban.

Egyelőre nem világos, milyen okból távozik posztjáról a Fehér Ház Európa-ügyi főszakértője. McLaughlin korábban a különleges erők tisztjeként szolgált, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a magánszférából is. A Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó illetékese a Reutersnek azt mondta, McLaughlin visszatér a Pentagon által finanszírozott washingtoni Nemzeti Védelmi Egyetemre, ahol korábban professzorként dolgozott. Onnan vezényelték át ideiglenesen, megbízatása pedig június közepén járt volna le.

Európai tisztségviselők a Reutersnek azt mondták, hogy McLaughlint emberileg általában kedvelték, és tisztességes szakemberként írták le. Ugyanakkor sokukban az a benyomás alakult ki róla, hogy

inkább az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok javítása érdekli, mintsem az, hogy további nyomást gyakoroljanak Moszkvára. Többen ezért most olyan személyt látnának szívesen a helyén, aki keményebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben.

A Fehér Ház szóvivője a cikkre reagálva visszautasította McLaughlin ilyen beállítását. Szerinte McLaughlin „kizárólag Trump elnöknek a világ konfliktusaiban, köztük az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban a béke megteremtésére irányuló tervét támogatta”. A Reuters által idézett európai tisztségviselőkről a szóvivő azt mondta, „fogalmuk sincs, miről beszélnek”.

McLaughlint a poszton Chris Curran válthatja, aki Marco Rubio amerikai külügyminiszter magas rangú munkatársa, Rubio pedig egyúttal a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is. Curran közvetlenül részt vesz az orosz–ukrán konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokban. Rajta kívül azonban más jelöltek neve is felmerült, és végleges döntés egyelőre nem született.

SZE/Felvidék.ma/TASR