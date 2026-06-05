Home Kitekintő Médiaértesülések szerint távozik tisztségéből a Fehér Ház Európa-ügyi főszakértője
Kitekintő

Médiaértesülések szerint távozik tisztségéből a Fehér Ház Európa-ügyi főszakértője

SZE
SZE

A következő napokban távozik tisztségéből Charles McLaughlin, a Fehér Ház európai és orosz ügyekkel foglalkozó részlegének vezetője. A Reuters hírügynökség szerint ez azoknak a személyi változásoknak a része, amelyek nagyobb ellenőrzést biztosíthatnak Marco Rubio külügyminiszter számára a Nemzetbiztonsági Tanácsban (NSC) zajló politikai döntéshozatal felett.

Az Egyesült Államok európai szövetségesei egyre nagyobb aggodalommal figyelik az amerikai politika irányát Donald Trump elnöksége alatt. Trump az utóbbi időben kemény hangot ütött meg a NATO több tagállamával szemben, és egyebek mellett azzal vádolta őket, hogy nem segítik az Egyesült Államokat az Irán elleni háborúban.

Egyelőre nem világos, milyen okból távozik posztjáról a Fehér Ház Európa-ügyi főszakértője. McLaughlin korábban a különleges erők tisztjeként szolgált, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a magánszférából is. A Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó illetékese a Reutersnek azt mondta, McLaughlin visszatér a Pentagon által finanszírozott washingtoni Nemzeti Védelmi Egyetemre, ahol korábban professzorként dolgozott. Onnan vezényelték át ideiglenesen, megbízatása pedig június közepén járt volna le.

Európai tisztségviselők a Reutersnek azt mondták, hogy McLaughlint emberileg általában kedvelték, és tisztességes szakemberként írták le. Ugyanakkor sokukban az a benyomás alakult ki róla, hogy

inkább az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok javítása érdekli, mintsem az, hogy további nyomást gyakoroljanak Moszkvára. Többen ezért most olyan személyt látnának szívesen a helyén, aki keményebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben.

A Fehér Ház szóvivője a cikkre reagálva visszautasította McLaughlin ilyen beállítását. Szerinte McLaughlin „kizárólag Trump elnöknek a világ konfliktusaiban, köztük az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban a béke megteremtésére irányuló tervét támogatta”. A Reuters által idézett európai tisztségviselőkről a szóvivő azt mondta, „fogalmuk sincs, miről beszélnek”.

McLaughlint a poszton Chris Curran válthatja, aki Marco Rubio amerikai külügyminiszter magas rangú munkatársa, Rubio pedig egyúttal a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is. Curran közvetlenül részt vesz az orosz–ukrán konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokban. Rajta kívül azonban más jelöltek neve is felmerült, és végleges döntés egyelőre nem született.

 

SZE/Felvidék.ma/TASR

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico Vučić szerb elnökkel tárgyalt az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó...

A fiatalok egyre inkább az interneten politizálnak, aminek...

Gubík László: a nemzeti összetartozás napja a jövő...

Washingtonban megállapodott Libanon és Izrael diplomatája a tűzszünet...

A Hormuzi-szoros lezárása nem csak az energiapiacot rázta...

Videós podcastsorozatot indított a Magyar Művészeti Akadémia

Az OECD szerint az idén 1,6 százalékra gyorsul...

Kaland, közösség, magyarság – együtt a vitorlák alatt!

„Az EU-bővítés nem csupán politikai folyamat, hanem közös...

Az EWTN News vezetője kerül a Vatikán kommunikációs...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma