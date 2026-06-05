Saját megyeelnökjelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében az őszi megyei választáson – jelentette ki Gubík László pártelnök, a TASR TV Stúdió című műsorában. Hozzátette, a jelöltet még nem választották ki. Megerősítette, hogy az ő neve is felmerült.

„Nyitra megyében egész biztosan saját jelöltet kell indítanunk. Még tárgyalunk, az én nevem is felmerült. Már nincs sok idő a végső döntésre” – mondta. Gubík bejelentette, hogy Pozsony megyében Juraj Drobát támogatja a magyar párt, Besztercebánya megyében Ondrej Luntert.

„Nagyszombat megyében még nem dőlt el a helyzet, de ott mindig volt saját megyeelnökjelöltünk, bár nagyon jó az együttműködés Jozef Viskupič jelenlegi megyeelnökkel”

– tette hozzá.

Kassa megyében még szintén nem döntött a párt. „Nagyon sok jelölt van. Rastislav Trnka megyeelnökkel jók a tapasztalataink, sokat sikerült elérni az elmúlt négy évben. Meglátjuk, hogy folytatjuk-e, esetleg más jelölttel tudunk megegyezni, vagy saját jelöltünk lesz” – mondta.

Gubík kiemelte, hogy az összes párt közül jelenleg a Magyar Szövetségnek van a legtöbb megyei képviselője, holott csak öt megyében indult. „Ez olyan politikai anomália, amire szerintem egyetlen más európai uniós tagállamban sincs példa” – jegyezte meg, ugyanis parlamenti képviselője nincs a pártnak. Szerinte emiatt joggal vetődik fel a kérdés, hogy jó-e a jelenlegi választási rendszer.

Felvidék.ma/TASR