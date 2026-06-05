Továbbra sem tisztázott, mikor kezdődik a komáromi Vág-híd felújítása

Továbbra sem tudni pontosan, mikor kezdődik a komáromi Vág-híd régóta várt felújítása, és azt sem, milyen forgalomkorlátozásokra kell felkészülniük az arra közlekedőknek. Miközben az állami szervek hónapok óta a beruházás előkészítéséről beszélnek, a város vezetése és a képviselők szerint a lakosság ma is többnyire közvetett információkból próbál tájékozódni.

A kérdés azért különösen érzékeny, mert a Vág-híd nem csupán Komárom egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, hanem a város északkeleti térsége, valamint több környező település számára is létfontosságú összeköttetést jelent.

Kovács Dávid városi képviselő közösségi oldalán arról írt, hogy szinte naponta kérdezik a felújítással kapcsolatban, hivatalos tájékoztatást azonban eddig nem látott.

„Fogalmunk sincs, pontosan mikor kezdik el a felújítást. Azt sem tudjuk, milyen korlátozások lesznek érvényben, ahogy azt sem, hogy mennyi ideig tartanak majd a munkálatok” – fogalmazott.

A képviselő szerint egy ilyen horderejű beruházás esetében hónapokkal előre tájékoztatni kellene a lakosságot a várható korlátozásokról és azok ütemezéséről.

Nyáron indulhatna a felújítás

A legutóbbi hivatalos információk szerint a munkálatok akár már a nyári hónapokban megkezdődhetnek. A Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) még 2025 decemberében hirdette meg a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. A beruházás becsült értéke meghaladja a 4,2 millió eurót. A felújítás során cserélik a híd pályaszerkezetét, megerősítik a tartószerkezetet, felújítják a járdákat és a közvilágítást is.

A város ugyanakkor már tavasszal jelezte, hogy a felújítás jelentős logisztikai kihívást jelent majd. Keszegh Béla polgármester öt pontból álló javaslatcsomagot küldött a közútkezelőnek, amelyben többek között ideiglenes komp vagy pontonhíd lehetőségét is felvetette, valamint a mentőszolgálatok és a tűzoltók zavartalan közlekedésének biztosítását kérte.

Nemcsak az ingázókat érinti

A híd esetleges teljes lezárása nem csupán az ingázókat érintené. A város egyik legfontosabb közszolgáltatása, a hulladékszállítás is ezen az útvonalon zajlik, hiszen a komáromi hulladéklerakó a Vág túloldalán található. A szemétszállító járműveknek a hídon kell áthaladniuk, így egy hosszabb lezárás esetén ennek megszervezése is komoly kihívást jelenthet.

Emellett Komárom keleti térsége, valamint a környező települések lakossága is jelentős kerülőre kényszerülhet. A város több része és az északkeleti irányból érkező forgalom jelenleg a Vág-hídon keresztül kapcsolódik a városközponthoz. Egy teljes lezárás esetén sok esetben csak Gútán keresztül, több tíz kilométeres kerülővel lehetne megközelíteni Komáromot.

A város korábbi számításai szerint a kerülőút akár 60 kilométeres többlettávolságot is jelenthet bizonyos esetekben, ami nemcsak az autósokat, hanem a mentőszolgálatot és más készenléti szerveket is érintheti.

Egyelőre több a kérdés, mint a válasz

A bizonytalanságot jól mutatja, hogy az elmúlt években többször is elhangzottak előrejelzések a felújítás kezdetéről. 2022-ben még 2023-as indulásról beszéltek, 2025-ben tizenkét hónapos kivitelezési idővel számoltak, idén tavasszal pedig már a nyári kezdés lehetősége került szóba.

Kovács Dávid képviselő ezért egyelőre óvatos a várakozásokkal kapcsolatban.

„Magánvéleményem szerint egyre nagyobb esélyt látok arra, hogy idén ebből nem lesz semmi. Ne feledjük azonban, hogy Szlovákiában élünk, ahol minden megtörténhet – és annak az ellenkezője is” – fogalmazott.

Jelenleg tehát annyi biztos, hogy a felújítás elkerülhetetlen. A legfontosabb kérdésekre azonban – mikor kezdődik, meddig tart, és pontosan milyen korlátozásokkal jár majd – egyelőre továbbra sincs hivatalos, részletes válasz.

Az állami útkezelőhöz szerkesztőségünk is elküldte a felújítással kapcsolatos kérdéseit. Válaszokról értesítjük olvasóinkat.

Szalai Erika/Felvidék.ma