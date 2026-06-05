Változatos programokkal ünneplik a szecesszió világnapját Marosvásárhelyen és Nagyváradon

Változatos programokkal ünneplik a szecesszió világnapját június 13-án az erdélyi szecesszió központjainak számító Marosvásárhelyen és Nagyváradon. A világnap idei tematikájához kapcsolódva mindkét városban a nők szecesszióban betöltött szerepére helyezik a hangsúlyt – közölték pénteken az MTI-vel a szervezők.

A Maros Megyei Múzeum tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi programok központi helyszíne a város legfontosabb szecessziós épülete, a Kultúrpalota. Az egész napos program célja, hogy a látogatók új nézőpontból fedezhessék fel az épület gazdag díszítővilágát, a századforduló művészeti törekvéseit, valamint a korszak tárgyi kultúráját – írták.

Az idei világnap központi témája a nők szerepe a szecesszió művészetében, ezért a női alkotók, mecénások és múzsák mellett a nőalakok művészeti ábrázolására is ráirányítják a figyelmet.

Délelőtt a Nőalakok a Kultúrpalota díszítésein címmel tartanak tematikus sétát, mely az allegorikus alakok, a népköltészet és a mondavilág nőalakjai, valamint a zene és a művészet megszemélyesítői köré épül. A magyar nyelvű sétát Oniga Erika művészettörténész, a románt Jeremiás István idegenvezető vezeti.

Mit viseltek a Kultúrpalota hölgyei? címmel a 6–12 osztályos gyerekek számára tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást. Este Megyesi Balázs műtárgyszakértő tart előadást a századforduló tárgykultúrájáról. A programot a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatott Sounds of Light audiovizuális előadás zárja.

Változatos programokkal ünneplik a világnapot a szecessziós palotáiról híres Nagyváradon is az épített örökség felett őrködő Oradea Heritage szervezésében. Mint közölték, a program részeként június 13-án ingyenesen látogatható Románia egyetlen szecessziós múzeuma, a nagyváradi Darvas-La Roche-ház.

Emellett festő-, üvegfestő- és kerámiaműhellyel, játékokkal, háromnyelvű – magyar, román és angol – tematikus sétákkal és szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket. Napközben filmvetítéseket is tartanak a Fekete Sas-palota egykori mozitermében.

Este koncertek, fényinstallációk és fényfestés lesz Nagyvárad ikonikus épületein: a Fekete Sas-palotán, a Moskovits-palotán, a Poynár-házon, a Deutsch-házon, a színház épületén, valamint a Sebes-Körös vizén.

MTI/Felvidék.ma