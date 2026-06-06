Élő emlékezet a Csilizköz szívében – a csilizradványi Nádasház ünnepélyes átadása képekben

Ünnepi pillanatnak adott otthont június 5-én, pénteken Csilizradvány község, amikor hivatalosan is átadták a felújított Nádasházat, a település egyik legjellegzetesebb és legértékesebb épített örökségét.

A nádfedeles parasztház, amely hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a falu arculatának, a gondos felújításnak köszönhetően új küldetést kapott:

Falumúzeumként őrzi és mutatja be a település múltját, hagyományait és kulturális örökségét.

A Csallóközben is ritkaságnak számító épület nem csupán egy felújított műemlék jellegű ház, hanem egy olyan közösségi tér, amely a helyiek emlékeit, tárgyi értékeit és történeteit hivatott megőrizni a jövő generációi számára.

Az eseményről szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma