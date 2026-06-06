Emlékekből épülő jövő – ünnepélyesen átadták a felújított Nádasházat Csilizradványon

Ünnepi pillanatnak adott otthont június 5-én, pénteken Csilizradvány község, amikor hivatalosan is átadták a felújított Nádasházat, a település egyik legjellegzetesebb és legértékesebb épített örökségét. A nádfedeles parasztház, amely hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a falu arculatának, a gondos felújításnak köszönhetően új küldetést kapott: falumúzeumként őrzi és mutatja be a település múltját, hagyományait és kulturális örökségét.

A Csallóközben is ritkaságnak számító épület nem csupán egy felújított műemlék jellegű ház, hanem egy olyan közösségi tér, amely a helyiek emlékeit, tárgyi értékeit és történeteit hivatott megőrizni a jövő generációi számára.

Az ünnepélyes átadóval egy több éve dédelgetett elképzelés vált valóra:

A falu egyik legismertebb épülete új életre kelt, és méltó helyet biztosít mindannak, ami Csilizradvány múltját és identitását formálta.

A jelenlévőket elsőként Janík Erzsébet polgármester asszony köszöntötte, aki ünnepi köszöntőjében a felújított Nádasház közösségi jelentőségét hangsúlyozta. Mint fogalmazott, az épület nem csupán a település egyik meghatározó értéke, hanem a közösség élő emlékezete is, amelynek megőrzése és megújítása egyaránt a hagyományok tiszteletéről, valamint azok továbbadásának fontosságáról tanúskodik.

A polgármester asszony kiemelte, hogy a valaha családi otthonként szolgáló ház községi tulajdonba kerülése és későbbi felújítása egy több évvel ezelőtt megfogalmazott elképzelés megvalósulása.

Hangsúlyozta, hogy

a beruházás a közösségi összefogás szép példája, amelyhez számos helybeli járult hozzá munkájával, idejével és lelkesedésével.

Külön köszönetet mondott Horváth Bélának, Berecz Zoltánnak és Füssy Ottónak, akik – mint mondta – rendkívüli elkötelezettséggel és áldozatvállalással segítették a Nádasház megújulását.

Janík Erzsébet emellett háláját fejezte ki továbbá mindazoknak is, akik régi használati tárgyaikat, emlékeiket és családi értékeiket a falumúzeumnak adományozták.

Hozzátette, hogy

ezek az adományok nemcsak a község múltjának megőrzését szolgálják, hanem lehetőséget teremtenek arra is, hogy a jövő nemzedékei megismerhessék elődeik életét, munkáját és hagyományait.

Beszéde végén annak a reményének adott hangot, hogy a falumúzeumként újjászületett Nádasház hosszú éveken át a közösségi találkozások, az emlékőrzés és az értékteremtés meghatározó helyszíne lesz a községben.

Az ünnepi köszöntő követően Horváth Béla helytörténész, a felújítás szakmai irányítója ismertette a Nádasház múltját, a rekonstrukció részleteit, valamint a falumúzeum jövőbeni küldetését.

A nyugalmazott pedagógus beszédében

köszönetet mondott az önkormányzatnak és Janík Erzsébet polgármester asszonynak a beruházás támogatásáért, továbbá mindazoknak a segítőknek és adományozóknak, akik munkájukkal, tárgyaikkal vagy felajánlásaikkal hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez.

Horváth Béla felidézte az épület történetét is, rámutatva, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a házat Tamási Ágnes építtette, és az 1862. május 5-én készült el, amely dátum ma is olvasható az eredeti mestergerendán. Ismertette a ház egykori tulajdonosainak történetét, valamint azokat a kutatásokat, amelyek segítségével sikerült feltárni az épület múltját.

Az építmény az elmúlt több mint másfél évszázad során több család tulajdonában is megfordult, utolsó lakói pedig a Both család tagjai voltak.

Kiemelte, hogy

a házat Both László és testvére, Számel Zsuzsanna örökölte szüleik halála után, akik nagy gondossággal ügyeltek az épület állapotának megőrzésére, így jelentős szerepük volt abban, hogy a település legrégibb lakóháza szinte eredeti formájában maradhatott fenn az utókor számára.

Horváth Béla aláhúzta, hogy a rekonstrukció során különös figyelmet fordítottak az eredeti építészeti jegyek megőrzésére, miközben a tetőszerkezetet, a gerendázatot, a nyílászárókat, a mennyezetet és a működőképes kemencét is helyreállították.

A helytörténész hangsúlyozta, hogy a falumúzeumban látható bútorok és használati tárgyak jelentős része helyi és környékbeli felajánlásokból származik, a beérkezett adományok mennyisége pedig jóval meghaladja azt, amit jelenleg ki tudtak állítani.

Hozzátette, hogy

a Nádasház nemcsak a Csilizköz utolsó eredeti homlokzatát is megőrző nádfedeles házaként bír kiemelkedő értékkel, hanem fontos közösségi szerepet is betölthet a jövőben.

Mint fogalmazott, a cél nem csupán az építészeti örökség megőrzése, hanem egy olyan élő közösségi tér kialakítása is, amely egyszerre szolgálja a helytörténeti ismeretterjesztést, a közösségi rendezvényeket és a falu kulturális életének gazdagítását.

A jövőbeni tervek között említette a múzeumi tér további bővítését, valamint a meglévő, még nem kiállított helytörténeti gyűjtemény méltó bemutatásának lehetőségét is. A helytörténész ugyanakkor annak a reményének is hangot adott, hogy a falumúzeum a jövőben az oktatás fontos helyszínévé is válik.

Mint fogalmazott, bízik benne, hogy

az iskolás csoportok rendszeresen ellátogatnak majd a Nádasházba, amely során a diákok közvetlenül ismerkedhetnek meg egy letűnt generáció mindennapjaival.

Az ünnepi esemény fényét a helyi Kék Iringó Éneklőcsoport fellépése is emelte, amely Kovács Ildikó vezetésével színesítette a megnyitó műsorát. A nagy múltra visszatekintő, hagyományőrző népdalkör helyi kötődésű népdalok előadásával is megidézte a vidék szellemi örökségét, s méltó módon járult hozzá a meghitt és emelkedett ünnepi hangulat megteremtéséhez.

A Nádasház ünnepélyes megnyitója nem pusztán egy sikeresen megvalósult beruházás lezárását jelentette, hanem egy új fejezet kezdetét is a település életében. A felújított építmény ugyanis ezentúl a helyi közösség emlékezetének őrzőjeként szolgál majd, miközben a látogatók számára is kézzelfogható közelségbe hozza a csilizradványi emberek egykori mindennapjait és a Csilizköz gazdag népi örökségét.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma