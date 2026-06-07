XIV. Leó: a fiatalok legyenek egy új emberiség szikrái

A közöny és a konformizmus ürességével, a háború és a hazugság erőszakosságával szemben a fiatalok legyenek egy új emberiség szikrái – erről beszélt XIV. Leó pápa Madridban, ahol ifjúsági imavirrasztástáson vett részt szombat este.

A belvárosi Lima téren a hit fesztiváljának nevezett eseményen a hatóságok szerint mintegy ötszázezer ember gyűlt össze.

A pápát fiatalok csoportja vette körbe a téren felállított emelvényen, akikkel aggodalmaikról és hitbéli kérdéseikről beszélgetett a liturgikus szertatás és közös imádság előtt.

„A küldetés, amit rátok bízok, pontosan ez: legyetek emberek. Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők. (…) Olyan emberek, akik becsületes és igaz életre vágynak, mert örömmel teszik másokért azt, amit szeretnének, hogy mások tegyenek értük. Legyetek emberek, mint Krisztus”

– fogalmazott, arra buzdítva őket, hogy legyenek „az evangélium misszionáriusai korunk anyagi és lelki szegénységével szemben, jól tudván, hogy hitünk egy olyan életmód, amely a szeretetben teljesedik ki”.

Az egybegyűlt fiataloknak azt mondta: arra kaptak hivatást, hogy új irányt adjanak a társadalomnak, a változás eszközeivé váljanak a mindennapi kapcsolataikban, a családjukban, az iskolában és a munkahelyen megtapasztalt élmények révén.

A pápa a virrasztás helyszínére vezető út egy részét nyitott járműben tette meg. Több kilométeren át hatalmas tömeg üdvözölte útján, autója többször megállt, hogy csecsemőket áldjon meg.

A nap folyamán meglátogatott egy hajléktalanokat segítő központot is, ahol megköszönte a helyiektől kapott meleg fogadtatást. „Olyan vagyok közöttetek, mint egy madridi, egy nagy és csodálatos család tagjának érzem magam” – mondta.

XIV. Leó pápa, aki szombat reggel érkezett egyhetes apostoli körútra Spanyolországba, vasárnap a város központjában található Cibeles téren úrnapi szentmisét mutat be, amelyet eucharisztikus körmenet követ.

A spanyol püspöki konferencia (CEE) egymillió résztvevőre számít.

MTI/Felvidék.ma