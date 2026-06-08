Az európai bíróság szerint a kijárási tilalom nem sértette a panaszos jogait

Az Emberi Jogok Európai Bírósága döntött a COVID-19-járvánnyal kapcsolatban Szlovákia ellen benyújtott panaszról. A panaszos azt állította, sérültek a jogai a 2020-as év bizonyos időszakaiban elrendelt kijárási tilalmak miatt, amikor csak negatív COVID-19 teszttel lehetett bemenni az élelmiszerüzletekbe, gyógyszertárakba és egyéb létesítményekbe.

Leszögezte, hogy a panaszos nem tekinthető jogsértés áldozatának, és elutasította a panaszát, mivel az összeegyeztethetetlen volt az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény rendelkezéseivel. A döntésről a szlovák igazságügyi tárca tájékoztatott.

A panaszos a járvány alatt nem végeztetett COVID-19 tesztet, így nem teljesítette a feltételét annak, hogy kivételt kapjon. Önkényes bánásmódra panaszkodott azokhoz képest, akik a kivétel hatálya alá tartoztak a boltok felkeresésénél, és azzal érvelt, hogy nem volt semmilyen hatékony jogorvoslati eszköze a jogai állítólagos megsértése kapcsán.

A bíróság elfogadta a szlovák kormány érvelését, hogy a panaszos nem terjesztett elő konkrét részleteket a saját helyzetéről, emiatt lehetetlen az ügyének egyéni megítélése.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén elutasította két diáklány panaszát, melyet az apjuk nyújtott be a nevükben, amiért az iskolájuk 2021 decemberében távoktatást vezetett be a járvány miatt. Mindkét döntés jogerős és végleges.

TASR/Felvidék.ma