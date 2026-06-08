SSC a Vág-híd felújításáról: továbbra sincs kezdési dátum, még folyik a közbeszerzés

Lapunk megkeresésére válaszolt a Szlovák Közútkezelő Vállalat: Jana Lukáčová, a Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) kommunikációs osztályának vezetője és szóvivője küldte meg a komáromi Vág-híd felújításával kapcsolatos információkat. A válaszból kiderül, hogy a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzés továbbra is folyamatban van, ezért egyelőre sem a munkálatok kezdési időpontja, sem a pontos ütemterv nem ismert.

A Szlovák Közútkezelő Vállalat megerősítette lapunknak, hogy továbbra sem zárult le a komáromi Vág-híd felújítására kiírt közbeszerzés. Jana Lukáčová, az SSC kommunikációs osztályának vezetője és szóvivője a Felvidék.ma kérdéseire küldött válaszában közölte:

jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik.

Az SSC válaszából azonban kiderül: a „Komáromi I/63-as úton található két híd rekonstrukciója” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárása továbbra is folyamatban van, jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik.

Az állami útkezelő szerint a közbeszerzés szigorú törvényi határidők szerint zajlik, ráadásul az esetleges kifogások vagy jogorvoslati eljárások is befolyásolhatják annak lezárását, ezért jelenleg korai lenne a munkálatok pontos kezdési időpontjáról beszélni.

További bizonytalanságot jelent, hogy a kivitelezés időtartama is az értékelési szempontok között szerepel. Vagyis a beruházás végleges ütemterve csak a közbeszerzés sikeres lezárása után válik ismertté.

Nem számolnak teljes lezárással

A válasz ugyanakkor több olyan információt is tartalmaz, amely a közlekedők számára fontos lehet. Az SSC tájékoztatása szerint a felújítás idején a forgalmat alapvetően nem teljesen állítják le.

A gépjárművek váltakozó irányban, félpályán közlekedhetnek majd, a forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják.

A teherforgalmat elterelik, ugyanakkor kivételt kapnak az autóbuszok, a mentőszolgálatok, a tűzoltók, a hulladékszállító járművek, valamint a közútkezelő gépei.

Az SSC arra is figyelmeztetett, hogy bizonyos technológiai munkafázisok idején elkerülhetetlenek lesznek a teljes útzárak. Ezek várhatóan csak a feltétlenül szükséges ideig tartanak majd, ezalatt a forgalmat kerülőútvonalakra terelik.

Közben az izsai kereszteződés átépítésének előkészítése előrébb tart

A válasz különösen annak fényében érdekes, hogy a térség másik jelentős közlekedési beruházása, az izsai kereszteződés átépítése jelenleg előrébb tart az előkészítésben.

Míg a Vág-híd esetében továbbra is a közbeszerzési eljárás lezárására várnak, addig az izsai csomópont korszerűsítésére már közzétették a kivitelezési szerződést a Központi Szerződésnyilvántartásban, és a beruházásnak már ismert a kivitelezője.

Ez azért is lényeges, mert korábban több alkalommal az hangzott el, hogy a két beruházás közül elsőként a Vág-híd felújítása indulhat el.

A jelenlegi állapot szerint azonban az izsai projekt adminisztratív szempontból előrébb tart, miközben a híd felújításának kezdési időpontja továbbra is nyitott kérdés maradt.

Továbbra sincs válasz a legfontosabb kérdésekre

A közútkezelő válasza alapján tehát ma még nem lehet megmondani, hogy a komáromiaknak mikor kell felkészülniük a felújítással járó korlátozásokra.

Cikkünk megjelenése után az SSC az izsai kereszteződés ügyében feltett további kérdéseinkre is reagált.

A közútkezelő ugyanakkor nem válaszolt arra, hogy a jelenlegi helyzetben változhat-e a beruházások sorrendje, illetve hogy a kivitelezővel már rendelkező izsai projekt megelőzheti-e a komáromi Vág-híd felújítását.

Válaszukban arra hívták fel a figyelmet, hogy az izsai beruházás esetében a Metrostav DS-szel kötött szerződés nemcsak a kivitelezést, hanem a teljes projekt-előkészítést és engedélyeztetést is magában foglalja. A vállalatnak hat hónap áll rendelkezésére a projektdokumentáció elkészítésére, ezt követően pedig még a tulajdonjogi rendezésnek és az engedélyezési eljárásoknak is le kell zárulniuk, mielőtt megkezdődhetnének az építési munkák.

Az SSC ugyan hangsúlyozza, hogy a várost és a nyilvánosságot tájékoztatni fogja a következő lépésekről, ám egyelőre sem konkrét dátumot, sem részletes ütemtervet nem közölt. A legfontosabb kérdésre – mikor kezdődik ténylegesen a Vág-híd rekonstrukciója – továbbra sincs egyértelmű válasz.

Szalai Erika/Felvidék.ma