Szent II. János Pál pápa öröksége Székesfehérváron – TOTUS TUUS kiállítás

Március 23. és szeptember 27. között a székesfehérvári Szent István Király Múzeum ad otthont a TOTUS TUUS – „Teljesen a Tiéd” című egyedülálló kiállításnak, amely Szent II. János Pál pápa életét, örökségét és a történelemre gyakorolt hatását mutatja be. A tárlat annak a pápának állít emléket, aki a kereszténység történetében a második egyházi vezető, aki nem Itáliában született és az első és máig egyetlen, aki Közép-Kelet Európából érkezve foglalta el Szent Péter trónját.

A TOTUS TUUS kiállítás márciusban, a Lengyel–Magyar Barátság Napján nyílt meg, hangsúlyozva azt a különleges történelmi, kulturális és lelki kapcsolatot, amely évszázadok óta összeköti a két nemzetet. Szent II. János Pál személye e kapcsolat egyik legfontosabb jelképe, aki egész szolgálatával a közép-európai népek összetartozását, a szabadságot, a békét és az emberi méltóságot hirdette.

A kiállítás 18 tematikus térben, 1800 négyzetméteren vezeti végig a látogatót Karol Wojtyła életútján, a wadowicei gyermekévektől a pápaságig és történelmi jelentőségű küldetéséig.

A világ különböző pontjairól érkezett relikviák között látható többek között a pápamobil, a papi, püspöki, bíborosi és pápai reverenda, a „Kavics” névre keresztelt kajak, túrafelszerelések és személyes használati tárgyak, valamint magyarországi apostoli látogatások emlékei és nem utolsósorban a magyarság összetartozásának egyik legfontosabb jelképe, a Csíksomlyói Madonna hiteles másolata, faragott szobra.

A tárlatot több mint ötven kortárs műalkotás és számos egyedi installáció, film és fotó teszi teljessé. A látogatói élményt a kiállításhoz komponált, illetve a tematikus terekhez illesztett zenei világ, valamint különleges illatok gazdagítják.

A lengyel és magyar intézmények összefogásával megvalósult kiállítás nem csupán egy rendkívüli életutat mutat be, hanem a két nemzet közös értékeit és történelmi sorsközösségét is.

A TOTUS TUUS egyszerre történelmi, művészeti és spirituális utazás, amely arra hívja a látogatót, hogy találkozzon egy olyan ember örökségével, aki hitet, reményt és irányt mutatott emberek millióinak szerte a világon.

A kiállítás három nyelven, magyarul, lengyelül és angolul olvasható. A helyszínen 11 nyelven – közép-európai nyelvek, valamint lengyel, olasz és angol – elérhető audioguide vezetés áll a vendégek rendelkezésére. Továbbá tárlatvezetésekre, neves résztvevőkkel kerekasztal-beszélgetésekre és múzeumpedagógiai foglalkozásokra várják a szervezők a közönséget.

A kiállító helytől pár méterre található helyi Damniczki cukrászdában pedig megkóstolható a pápa híres, szülővárosából, Wadowicéből ismert krémese.

A TOTUS TUUS soha nem látott méretű és kivitelezésű, magas színvonalú kiállítás, mely egyedülálló módon állít emléket a lengyel pápának, a lengyel és magyar nép közötti barátságnak.

A kiállítás helyszíne: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

A kiállítás kurátorai:

Katarzyna Korzeniowska, a krakkói Szent II. János Pál pápa Múzeum igazgatója

Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsosa

Sajtóközlemény/Felvidék.ma