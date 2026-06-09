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Az EU további gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben a 21. szankciós csomagban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ursula von der Leyen (Fotó: TASR/AP)

Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kripovaluták piacát célozza, és további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben – tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden.

Ursula von der Leyen közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.

„Először javasoljuk az Európai Unióba való belépés tiltását mindazoknak, akik a háború kezdete óta az orosz fegyveres erőkben szolgáltak” 

– közölte az uniós bizottság elnöke.

MTI/Felvidék.ma

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