A szoláriumok szolgáltatásai már csak felnőttek számára lesznek elérhetők

A szoláriumok július 15-től kizárólag felnőttek számára nyújthatnak szolgáltatást. A közegészségügyi törvény parlament által kedden elfogadott módosítása értelmében az üzemeltetők a továbbiakban nem nyújthatnak mesterséges ultraviola sugárzással történő barnító szolgáltatásokat 18 év alatti személyeknek.

„Bőrgyógyászok kutatásai kimutatták, hogy azoknál, akik gyakran látogatják a szoláriumokat, két-háromszor nagyobb a valószínűsége a bőrrák (melanóma) kialakulásának. Ezért

a szoláriumban való barnulás nem ajánlott a lakosság egyes érzékeny csoportjai, köztük a 18 év alatti személyek számára.

Ennél a korosztálynál nagyobb a kockázat, mivel a bőr ebben a korban sokkal vékonyabb és érzékenyebb, és nem képes elegendő pigmentet termelni az UV-sugarak befogására” – olvasható a módosítást benyújtó Egészségügyi Minisztérium indoklásában.

A módosítás emellett több járványügyi fogalommal egészíti ki a törvényi szabályozást, melyek a megelőző és represszív intézkedések alkalmazásához szükségesek.

Ilyen például a világjárvány fogalmának pontos meghatározása. A módosítás célja továbbá a törvény néhány hiányosságának kiküszöbölése, amelyek az államigazgatási szervek közegészségüggyel kapcsolatos eljárása során merültek fel.

Ugyanakkor a képviselők jóváhagyták az SNS módosító javaslathoz kapcsolódó kiegészítő észrevételeit, törölve a módosításból a humán testápolási létesítmények üzemeltetőire vonatkozó pontokat, melyek érvelésük szerint veszélyeztették a kozmetikusok munkáját. A módosítás július 15-én lép hatályba.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk