Digifoto Galánta 2026 – várják a fotográfiákat a seregszemlére

A Galántai Népművelődési Központ idén is meghirdeti az amatőr fotográfusok országos versenyét Digifoto Galánta 2026 címmel. Jelentkezési határidő június 30-a.

Mint a szervezők közösségi oldalán olvasható:

„Szeretnél képek sorozatában megörökíteni egy összefüggő történetet? Csatlakozz fotópályázatunkhoz, ahol egy fotó nem elég. Átfogó fotósorozatokat keresünk (3-5 fotó), amelyeket közös téma, tulajdonság, vagy gondolat köt össze. A fotózás a pillanat művészete, de több pillanat harmonikus egészbe való egyesítése igazi kihívás.”

A huszonnegyedig alkalommal életre hívott versenyre két kategóriában lehet jelentkezni. Az első kategóriát képezik a 25 év alatti amatőr fotográfusok, a második kategóriába pedig a 25 év feletti versenyzők nevezhetik be a pályaműveiket.

A téma szabadon választott. Nevezési díj nincs. A versenyre csak képsorozatokat lehet beküldeni, amelyek összességükben lesznek értékelve. Egy képsorozat minimum három, maximum tíz egységes témakörű fotót tartalmazhat. Egy versenyző maximum két képsorozatot küldhet be, összesen a már említett tíz fotográfiával.

A szervezők a fotókat a kitöltött nevezési lappal együtt e-mailben, vagy CD-n az alábbi címre kérik beküldeni: osveta_galanta3@zupa-tt.sk vagy a digitfotoga@gmail.com e-mail címre, CD-n, postacímre: Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta, Slovakia.

A beküldött fotókat a Galántai Népművelési Központ igazgatója által megbízott szakmai zsűri értékeli. A szakmai zsűri javaslattal él a fotók nyilvános bemutatására, és mindkét kategóriában a díjazásra is. A pályázat eredményéről minden résztvevő e-mailben kap értesítést.

A pályaművek beküldési határideje 2026. június 30-a.

A nevezési lap ITT tölthető le, további információkat az alábbi honlapon olvashatnak.

PP/Felvidék.ma