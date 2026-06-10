Felújították a Csallóközi Múzeum értékes gyűjteményi tárgyát

Újra eredeti szépségében pompázik a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum gyűjteményi tárgyát képező 19. századi olajfestmény, amely a bibliai utolsó vacsora jelenetét ábrázolja. Az erősen sérült képet a Művészeteket Támogató Alap (FPU) segítségével sikerült felújítani, a munkát pedig a szlovákiai restaurátorkamara tagja, Veronika Daneček Šmigrovská végezte el.

Az ismeretlen festő műve 1964-ben került a múzeum tulajdonába, egy bizonyos Kopecsny István ajándékozása révén. A helyreállított olajfestmény alkotója Veronika Daneček Šmigrovská szakvéleménye szerint

valószínűleg kora valamelyik ismert egyetemén tanulta ki a reneszánsz festési stílust és magas fokon művelte azt, ám sem a dátumot, sem az aláírását nem tüntette fel a képen.

A választott restaurálási módszer több alapvető tényezőn alapult, például a műemlék állapotán, amelyet restaurálási felméréssel állapítottak meg. A restaurálás során figyelmet fordítottak az eredeti anyag és megjelenés megőrzésére, modern reverzibilis anyagok felhasználásával.

A restaurálási és rekonstrukciós eljárások célja a műalkotás helyreállítása, kifejezőerejének megújítása és újraértékelése, színvonalának javítása, valamint a mű tárgyi anyagának megóvása volt.

A műtárgy a Csallóközi Múzeum tervei szerint a közeljövőben megtekinthető lesz az érdeklődő látogatók számára is.

PE/Felvidék.ma