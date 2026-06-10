Horvát kutatók az Adriai-tenger fényképes megfigyelésére kérik az ott tartózkodókat

Fényképes megfigyelésekkel segíthetik az Adriai-tenger élővilágának és környezetének kutatását az ott tartózkodók – közölte a zágrábi Rudjer Boskovic Intézet, amely a helyiek mellett a turistákat is arra kéri, hogy kapcsolódjanak be a tudományos adatgyűjtésbe.

Az intézet tengerkutató központja Nem még egy kép a tengerről. Egy kép a tengerért! címmel indított kampányt.

A kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy adriai tartózkodásuk idején ne csak emlékfotókat készítsenek, hanem olyan tengeri fajokat, jelenségeket és környezeti változásokat is rögzítsenek, amelyek hasznosak lehetnek a kutatók számára.

A kampányba bekapcsolódók tengeri fajokat, algákat, medúzákat, kagylókat, halakat, tengeri növényeket, inváziós fajokat, hulladékot vagy más szokatlan jelenségeket fényképezhetnek le, megfigyeléseiket pedig a Crafting the Sea telefonos alkalmazáson keresztül jelenthetik be.

„Nem a legszebb tengeri fotót keressük, hanem olyan megfigyeléseket, amelyek segíthetik a tudományt”

– mondta Mirta Smodlaka Tankovic, az intézet rovinji tengerkutató központjának vezetője.

Hozzátette: a részvételhez nem kell szakértőnek lenni, elég észrevenni, lefényképezni és jelenteni a jelenséget.

A kampányt az Óceánok és kék innovációk napja 2026: Tudomány és innovációk a fenntartható tengerért című rovinji rendezvényen mutatták be kedden.

Az eseményen az Adria változásainak nyomon követésével, az inváziós fajok megfigyelésével, az intelligens tengeri monitoringgal és a fenntartható kék gazdaságot szolgáló innovációkkal foglalkozó projekteket ismertettek.

A résztvevők a Blue Walk – Crafting the Sea Experience program keretében terepen próbálták ki az alkalmazást, és megismerhették, hogyan válhatnak az észlelések a tudományos adatbázis számára hasznos bejelentésekké.

A rendezvényen bemutatták a BRIGANTINE ASV nevű, személyzet nélküli autonóm vízi járműveket is, amelyek kamerákkal és speciális érzékelőkkel gyűjtenek adatokat, térképezik fel a tengerfeneket és követik a víz alatti környezet állapotát.

Smodlaka Tankovic szerint az alkalmazás az emberek bevonását, az autonóm járművek és szenzorok pedig a tengerben zajló változások egyre pontosabb tudományos vizsgálatát segítik.

MTI/Felvidék.ma