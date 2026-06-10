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Közlekedési bírság kifizetésére felszólító üzenetekkel próbálnak a csalók pénzhez jutni

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

A rendőrség ismét csalók mesterkedésére figyelmeztet, akik a közlekedésrendészet nevében sms-ben szabálysértés miatt kiszabott bírság megfizetésére szólítják fel potenciális áldozataikat. A rendőrség hangsúlyozza, hogy üzenetben soha nem szólítanak fel bírság megfizetésére. 

A csalók az üzenetben azt állítják, hogy a közlekedési szabálysértést egy „intelligens forgalomfigyelő rendszer” rögzítette, a bírság megfizetését pedig egy csatolt internetes hivatkozáson (linken) keresztül követelik. Az üzenetben fizetési határidőt is megadnak, általában 48 órán belül várják a bírság rendezését. A rendőrség szerint ezzel a rövid határidővel stresszhelyzetet próbálnak teremteni, s a címzettet gyors cselekvésre kényszeríteni, nem hagyva neki időt arra, hogy tájékozódjon az állítólagos bírság jogosságáról.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy sem ők, sem más közigazgatási szervek nem küldenek sms-ben bírság megfizetésére vonatkozó felszólítást.

A közlekedési szabálysértésekről szóló értesítéseket hivatalos írásos formában, általában postai úton vagy ha a címzett rendelkezik ilyennel, elektronikus postafiókba kézbesítik. Ezek tartalmazzák továbbá az összes törvényes hivatkozást is, beleértve a hatóság megnevezését, az ügyszámot vagy iratszámot, a cselekmény leírását, a bizonyítékokat és a további eljárásokra vonatkozó információkat is.

„A csalásra utaló leggyakoribb jelek közé tartozik a feladó ismeretlen vagy külföldi telefonszáma, a gyanús internetes hivatkozás, az időkorláttal történő stresszokozás, valamint a személyes vagy fizetési adatok megadására vonatkozó felszólítás” – magyarázza a rendőrség.

Ezért mindenkit óvatosságra intenek, s azt tanácsolják, hogy a hasonló üzenetekre ne reagáljanak, ne nyissák meg a csatolt linkeket, és ne adják meg személyes adataikat. Ha rákattintottak a linkre, és megadták a bankkártyaadataikat, vagy az állítólagos bírság kifizetését kezdeményezték, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a bankjukkal, és jelentsék az esetet a rendőrségen.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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