Krasznahorka büszke vára tovább vár: ma tárgyal a kormány a felújításról

Több mint tizennégy évvel a pusztító tűzvész után Krasznahorka vára továbbra sem látogatható. A Kulturális Minisztérium a mai, június 10-i kormányülés elé terjesztette a nemzeti kulturális műemlék felújításáról szóló tájékoztató jellegű anyagát, mely szerint a munkálatokat jelenleg jogi viták, félbemaradt kivitelezés, építési hibák, valamint az új kivitelező kiválasztásának szükségessége hátráltatják.

A dokumentum a krasznahorkai vár felújításának eddigi eredményeit, az aktuális akadályokat és a következő lépéseket foglalja össze. A vár a Szlovák Nemzeti Múzeum kezelésében van, azon belül a Betléri Múzeumhoz tartozik. A 2012. március 10-i tűzvész után indult helyreállítás célja a műemlék megóvása, a gyűjtemények visszahelyezése és a vár újbóli megnyitása a nyilvánosság előtt.

A tájékoztató anyaggal a minisztérium a kormány korábbi határozatában előírt beszámolási kötelezettségének tesz eleget. A kabinet várhatóan tudomásul veszi a jelentést; konkrét kivitelezőről, végleges határidőről vagy új pénzügyi keretről ez az anyag nem dönt.

A minisztériumi anyag szerint a felújítás 2022 és 2025 között az alsó és a középső várban zajlott, a munkákat az MBM Group végezte. A Szlovák Nemzeti Múzeum azonban 2025 szeptemberében szerződésszegésre hivatkozva elállt a kivitelezővel kötött szerződéstől. Ezt követően az építési munkák leálltak, és jogi viták indultak a múzeum és a kivitelező között.

A jelentés szerint az MBM Group ideiglenes intézkedést is kért, amely megakadályozta volna, hogy a Szlovák Nemzeti Múzeum más kivitelezőnek adja át a munkák folytatását. A bíróság ezt a kérelmet elutasította. A múzeum azóta a munkaterület, a projektdokumentáció, az építési naplók, a garancialevelek és más iratok átadását kéri a cégtől.

A minisztériumi anyag szerint az MBM Group 2025 szeptembere óta ismételten elutasítja a befejezetlen mű átadás-átvételi folyamatának megkezdését és a munkaterület teljes kiürítését. A folyamatban lévő jogi viták így továbbra is a felújítás egyik legfontosabb akadályát jelentik.

A kivitelező ugyanakkor vitatja a szerződésbontás jogosságát. Az MBM Group korábbi nyilatkozatai szerint a Szlovák Nemzeti Múzeum eljárása érvénytelen, a cég pedig jogi úton védekezik. A vállalat szerint a Szlovák Nemzeti Múzeum által kifogásolt alvállalkozókat már 2023-ban, írásban bejelentették. A társaság azt is állítja, hogy továbbra is együttműködne a felújítás sikeres befejezése érdekében, és a kialakult helyzetért elsősorban a múzeum mulasztásait, a projektdokumentáció aktualizálásának elmaradását, a projektcsapat gyakori változásait, valamint a ki nem fizetett munkákat okolja.

A kormánynak szánt anyag szerint az alsó és a középső várban a munkák mintegy 79 százalékos készültségi szinten állnak, de nincs olyan lezárt építési egység, amely önállóan befejezettnek lenne tekinthető.

A félbemaradt munkák mellett több kivitelezési hiányosságot és hibát is feltártak, valamint befejezetlenek a műszaki vezetékek is.

Külön problémát jelent a tetők állapota. A jelentés szerint az alsó és középső vár tetőszerkezetei kritikus állapotban vannak, a helyzet sürgős műszaki beavatkozást igényel. A problémák részben korábbi tervezési és kivitelezési hibákból, részben pedig a műemlékvédelmi követelményekből adódnak. Az alsó vár tetőzetének szanálására már készült műszaki megoldás és költségvetés, a középső vár esetében azonban a szükséges dokumentáció még készül.

A felső vár helyzete kedvezőbb. Ott már rendelkezésre áll a teljes projektdokumentáció, a költségvetés és a műemlékvédelmi hivatal állásfoglalása is. A felső várhoz kapcsolódó előkészítő munkák egy része szintén befejeződött: megtisztították a várkutat, stabilizálták a kútban lévő kőelemeket, elbontották a faállványokat, eltávolították a törmeléket, és régészeti felügyelet mellett megtisztították a gótikus palota, valamint a reneszánsz toldalékszárny egyes részeit.

A folytatáshoz azonban új kivitelezőre van szükség. A Kulturális Minisztérium és a Szlovák Nemzeti Múzeum új közbeszerzés előkészítésével számol.

A végleges ütemterv csak az új kivitelező kiválasztása, a munkaterület rendezése és a műszaki problémák tisztázása után készülhet el. A jelenlegi becslések szerint a vár felújításának befejezéséhez további mintegy 17 millió euróra lehet szükség, de a végösszeg még pontosításra vár.

A felújított Krasznahorka a tervek szerint modern, 21. századi múzeumként nyílna meg újra. A koncepció állandó és időszaki kiállításokkal, multimédiás és interaktív elemekkel, pihenőzónákkal, valamint az Andrássy-gyűjteményre és a történelmi enteriőrökre épülő bemutatással számol. A vár gyűjteményi anyagát a 2012-es tűzvész után Betlérbe szállították, ahol jelenleg is zajlik annak felmérése, kezelése és restaurálásának előkészítése.

Krasznahorka számunkra nem csupán egy vár a gömöri dombok fölött. A Felvidék.ma jelképrendszerében is külön helye van: logónkban egy tenyér hordozza Krasznahorka sziluettjét. Nem véletlenül.

Ez a vár a felvidéki magyar emlékezet egyik legfontosabb jelképe: benne van Gömör történelmi méltósága, az Andrássyak öröksége, a magyar múlt folytonossága és az a tapasztalat is, hogy ami a miénk volt, arra ma is felelősséggel kell tekintenünk.

Éppen ezért fájó, hogy Krasznahorka ügye több mint tizennégy évvel a tűzvész után is szerződésbontások, perek, hibás kivitelezések, új közbeszerzések és határidő nélküli ígéretek között vergődik. Mintha az állam nem tudna mit kezdeni azokkal a kimagasló történelmi emlékekkel, amelyek a történelmi események révén kerültek a gondjaiba. Mintha nem érezné, hogy ezek nem pusztán turisztikai létesítmények, hanem egy ország önbecsülésének mércéi is.

Krasznahorka büszke vára még áll. De aki ránéz, ma nemcsak a múlt nagyságát látja benne, hanem a jelen mulasztásait is. Egy várat ugyanis nem elég birtokolni. Meg is kell tudni őrizni.

Szalai Erika/Felvidék.ma