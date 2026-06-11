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Az Alkotmánybíróság vizsgálja az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló törvényt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A szlovák Alkotmánybíróság épülete Kassán (Fotó: TASR/František Iván)

Az Alkotmánybíróság (ÚS) vizsgálja az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló törvény egyes rendelkezéseit. A Progresívne Slovensko (PS) képviselői azért támadták meg a jogszabályt, mert az lehetővé teszi a segély csökkentését vagy megvonását abban az esetben, ha a jogosult elutasítja a felkínált munkalehetőséget.

A beadványt szerdán kapta meg az Alkotmánybíróság, és teljes egészében további eljárásra bocsátotta.

A képviselők szerint a rendelkezések ellentétesek több nemzetközi kötelezettséggel, így az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezménnyel, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 29. számú egyezményével (a kényszer- és kötelező munkáról) és 105. számú egyezményével (a kényszermunka eltörléséről).

A beadvány rámutat, hogy az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezése az egyetlen olyan általánosan igényelhető szociális ellátás, amelynek célja az alapvető megélhetési feltételek biztosítása.

„Ha az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezése az élethez való jog anyagi megfelelője, illetve az emberi méltósághoz való jog megvalósítása, akkor annak nyújtását nem lehet további követelmények teljesítéséhez kötni” – áll a beadványban.

Felvidék.ma/TASR

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