„Egy keresztény nem támogathatja a háborút és az ártatlanok megölését”

XIV. Leó pápa szerdán, a barcelonai Sagrada Família bazilikában mondott homíliájában kijelentette, hogy a keresztények nem tekinthetik magukat hívőnek, ha „támogatják a háborút”. Homíliájában Leó a migrációról is beszélt, amikor azt mondta: a keresztények nem „hagyhatják magukra azokat, akik a nyomor elől menekülnek”.

„Nem hihetünk Jézusban és nem támogathatjuk a háborút. Nem hihetünk Jézusban és nem ölhetünk ártatlanokat” – hangsúlyozta a pápa több ezer hívő előtt, akik között jelen volt VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné is. Részt vett a szertartáson Pedro Sánchez miniszterelnök, valamint a spanyol és a katalán kormány tagjai is.

XIV. Leó pápa hosszabb ideje kritikusan viszonyul a közel-keleti háborúhoz, és méltó befogadást, valamint integrációt sürget a migránsok számára. Áprilisban Trump Iránnal szembeni fenyegetéseit „valóban elfogadhatatlannak” nevezte, és arra szólította fel az amerikaiakat, hogy gyakoroljanak nyomást törvényhozóikra, hogy „a békéért dolgozzanak”.

XIV. Leó a mise előtt a bazilika kriptájában felkereste Antoni Gaudí katalán építész, a monumentális épület alkotójának sírját. Gaudí halálának kedden volt pontosan a századik évfordulója.

Gaudít 2025 áprilisában a Vatikán tiszteletreméltóvá nyilvánította. Ferenc pápa, aki dekrétumával elismerte Gaudí „hősi erényeit”, ezzel megnyitotta az utat lehetséges boldoggá avatása előtt, legalább egy csoda elismerésének feltételével.

A mise után Jézus Krisztus tornyának megáldása következett. A vonatkozó szöveget a pápa katalán nyelven mondta el.

Ez a torony a templom meghatározó eleme, és 172,5 méteres teljes magasságával a világ legmagasabb templomtornya.

Magát a bazilikát 16 évvel ezelőtt XVI. Benedek akkori pápa szentelte fel, és akkor adományozta neki a basilica minor címet is.

XIV. Leó pápa szerdán délelőtt ellátogatott egy büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol meghallgatta két elítélt és egy börtönlelkész tanúságtételét. Beszédében hangsúlyozta, hogy Isten szeretete minden emberi vétség fölött áll, és nem szűnik meg új esélyt adni az embernek gondolkodásmódja megváltoztatására. „Isten úgy szeret téged, amilyen vagy, de a jobbik énedről álmodik” – emlékeztette a jelenlévőket.

Barcelonából a pápa a montserrati hegyen található bencés apátságba indult, amely nemrég ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját. Leó beszédében a helyet „a nyugati keresztény kultúra világítótornyának” nevezte, a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta a rózsafüzért, és találkozott a szerzetesi közösséggel.

Rövid beszédében

arra szólította fel a híveket, hogy szavaikban és tetteikben is kerüljék az agresszivitást és az ellenségességet.

Hangsúlyozta, hogy az embereknek meg kell szabadulniuk azoktól a hozzáállásoktól, amelyek bezárkózáshoz vezetnek másokkal szemben, helyette pedig nyitottságot, békét és kölcsönös tiszteletet kell ápolniuk. Egyúttal megköszönte a jelenlévők hitét és részvételét.

Az apátságban található a Montserrati Szűzanya szobra is, amely La Moreneta néven ismert, és amelyet XIII. Leó pápa 1881-ben Katalónia védőszentjévé nyilvánított.

Spanyolországi látogatása keretében a pápa csütörtökön a Kanári-szigetekre utazik. Ott a misék és az egyházi személyek fogadása mellett migránsokkal, valamint olyan szervezetek képviselőivel is találkozik, amelyek a beilleszkedésüket segítik. Rómába pénteken tér vissza.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk