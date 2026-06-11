Élményalapú foglalkozásokkal kel életre a rozsnyói kőedények története

A Rozsnyói Bányászati Múzeum legújabb kiállításához kapcsolódva élményalapú kísérőprogramokat készített iskolai csoportok számára. A Kőedény szépségének története című tárlathoz június 15. és 25. között tematikus tárlatvezetések, kreatív műhelyek és múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a múzeum galériájában.

A Kassa megye intézményeként működő Rozsnyói Bányászati Múzeum célja, hogy a fiatalabb generáció számára is közelebb hozza a rozsnyói kőedény-manufaktúra híres hagyományát. A manufaktúra 1810 és 1905 között működött a városban, és több nemzedéken át meghatározó szerepet játszott Gömör kulturális identitásának formálásában.

A program révén a gyerekek és fiatalok megismerhetik, hogyan vált az egykori mesterek keze alatt az egyszerű agyag festett, díszes használati tárggyá.

„A Kőedény szépségének története című kiállítást lehetőségként értelmezzük arra, hogy a gyermekeknek és fiataloknak közvetlen kapcsolat révén mutassuk be a kulturális örökséget, a múzeumi gyűjteményeket és azok történeteit. A gyűjteményi tárgyak élményalapú megismerése segíti a látogatókat abban, hogy jobban megértsék azok történelmi, társadalmi és művészeti jelentőségét, és pozitív viszonyt alakítsanak ki a regionális kulturális értékekhez” – mondta Gabriella Badin, a rendezvény koordinátora.

A programot óvodások, alapiskolások és középiskolások számára állították össze.

A résztvevőket szakmai magyarázattal kísért tárlatvezetés várja, amelyet a kiállítás szerzője, Sylvia Holečková vagy Gabriella Badin vezet. A diákok nemcsak történelmi értékeket láthatnak, hanem az idei gyarapítás legújabb, egyedi darabjait is megismerhetik.

A kiállításhoz interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyek a történelmi ismereteket játékos elemekkel kötik össze. A foglalkozások része a munkalapokkal való munka is, amely a tények, összefüggések és érdekességek feldolgozását segíti.

A kreatív műhelyben a résztvevők kipróbálhatják magukat tervezőként is: a hagyományos rozsnyói motívumokból merítve saját „tányért” díszíthetnek.

A programokat június 15. és 25. között rendezik meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában, a Bányászok terén.

A belépődíj személyenként 1 euró a tárlatvezetésre és az edukációs foglalkozásokra, illetve 2 euró a kreatív workshoppal összekapcsolt tárlatvezetésre. A kreatív műhelyek korlátozott befogadóképessége miatt, valamint a tárlatvezetések zavartalan lebonyolítása érdekében az iskolai csoportok részvételét előzetesen jelezni kell.

További információ Gabriella Badinnál kérhető a pedagog.galeria@banmuz.sk e-mail-címen vagy a 0918 364 685-ös telefonszámon.

A programot a Művészeti Alap támogatta, Kassai megye társfinanszírozásával.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény