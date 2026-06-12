A kőedény szépségének útja – megnyílt a Rozsnyói Bányászati Múzeum új időszaki kiállítása

Rozsnyó gazdag ipartörténeti múltjának egyik legjelentősebb fejezete elevenedik meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum legújabb időszaki kiállításán, „A kőedény szépségének útja” címmel. A tegnap megnyílt tárlat a város egykori kőedény-manufaktúrájának történetét, a mesterek munkáját és a fennmaradt alkotások szépségét mutatja be, betekintést nyújtva egy olyan korszakba, amikor Rozsnyó a térség egyik fontos kézműves- és ipari központjának számított.

A megnyitó hangulatát a Borostyán Néptáncműhely műsora gazdagította, amely méltó bevezetést nyújtott a város kulturális és ipartörténeti örökségét bemutató eseményhez. A vendégeket a múzeum igazgatója, Mixtaj László köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a kiállítás túlmutat egy egyszerű múzeumi tárlat keretein. Mint fogalmazott, a rozsnyói kőedény-manufaktúra története a város múltjának egyik fontos fejezete, amely nemcsak az egykori ipari fejlődésről, hanem a helyi mesterek szaktudásáról, kreativitásáról és kitartó munkájáról is tanúskodik.

Rámutatott arra is, hogy Rozsnyó neve évszázadokon át elsősorban a bányászattal fonódott össze, ugyanakkor a város gazdag kézműves és ipari hagyományokkal is rendelkezett.

A kőedény-manufaktúra ennek az örökségnek az egyik legjelentősebb képviselője volt, amely termékeivel nemcsak a helyi igényeket szolgálta ki, hanem távolabbi piacokon is ismertté tette a város nevét.

Beszédében kiemelte a múzeum gyűjtő- és kutatómunkájának fontosságát. Elmondta, hogy az intézmény az elmúlt években tudatosan törekedett a rozsnyói kőedények felkutatására és megőrzésére, ennek eredményeként pedig mára egyedülálló gyűjtemény jött létre.

Hangsúlyozta, hogy a gyűjtemény gyarapítását jelentős mértékben segítette a Művészeti Alap támogatása, valamint Kassa Megye Önkormányzatának hozzájárulása, amelyek lehetővé tették újabb értékes darabok beszerzését és bemutatását a nagyközönség számára. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak a munkatársaknak, kutatóknak és magángyűjtőknek, akik hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez.

Hangsúlyozta, hogy

a múlt tárgyi emlékeinek megőrzése közös felelősség, hiszen ezek segítségével a jövő generációi is megismerhetik a város gazdag történelmét és kulturális örökségét.

A tárlatot Mgr. Sylvia Holečková kurátor mutatta be. Előadását a 20. század eleji helyi sajtó idézeteivel kezdte, amelyek már több mint száz évvel ezelőtt is elismerően szóltak a rozsnyói kőedény-manufaktúra termékeiről. Mint elmondta, a kiállítás címe arra az útra utal, amelynek során az egyszerű agyag a mesterek keze alatt egyedi, gazdagon díszített és művészi értéket képviselő tárgyakká alakult.

A kiállítás nemcsak a kész termékeket mutatja be, hanem betekintést nyújt a kőedénykészítés folyamatába és a manufaktúra történetébe is. A látogatók korabeli dokumentumok, újságcikkek és archív források segítségével ismerhetik meg a gyár működését, termékeit és jelentőségét.

A bemutatott anyag szerint a kőedény a 18. század második felében jelent meg Európában mint új kerámiatípus. Tartóssága, vízzáró tulajdonságai, esztétikus megjelenése és viszonylag kedvező előállítási költsége miatt fokozatosan kiszorította a hagyományos népi kerámiát, és széles körben elterjedt a háztartásokban.

A rozsnyói kőedény-manufaktúra 1810-ben alakult Hoffmann János kezdeményezésére. A városban már működő Markó-féle bőrfeldolgozó manufaktúra után ez volt a második jelentős ipari vállalkozás. A gyár közel száz éven át működött, és termékei nemcsak a régióban, hanem távolabbi piacokon, elsősorban Pesten és Debrecenben is keresettek voltak.

A manufaktúra a környék gazdag nyersanyagkészletére támaszkodott. A különböző színű agyagokat Betlérből, Krasznahorkaváraljáról, Berzétéről, Gömörhorkáról és Mikolcsányból szerezték be, míg a homokot Kecsőből és Jósvafőről szállították. Fénykorát az 1850-es évek elején élte, amikor több mint húsz munkás vett részt a gyártási folyamatokban.

A kiállításon látható tárgyak jól szemléltetik a gyár gazdag termékkínálatát. A fennmaradt darabok között étkészletek, tányérok, tálak, csészék, virágtartók, gyümölcskosarak és különféle dísztárgyak találhatók. Külön figyelmet érdemelnek a kézzel festett kőedények, amelyeket virágmotívumokkal, szőlőindákkal, madarakkal és lepkékkel díszítettek. A díszítéseknél leggyakrabban a kék, piros, zöld és barna színeket alkalmazták.

A múzeum jelenleg 76 rozsnyói kőedényt őriz, amely a rendelkezésre álló adatok alapján a legnagyobb ilyen jellegű múzeumi gyűjteménynek számít. A mostani tárlat anyagát magángyűjtők által kölcsönzött tárgyak is gazdagítják, így a látogatók a manufaktúra termékeinek még szélesebb körével ismerkedhetnek meg.

A kiállítás átfogó képet nyújt Rozsnyó egyik legjelentősebb ipartörténeti emlékéről, miközben bemutatja azt a szakmai tudást és művészi igényességet, amely a város kőedénygyártását egykor országosan ismertté tette. A tárlat magyar és szlovák nyelven látogatható, záróprogramjára 2026. szeptember 22-én kerül sor.

A szerző felvételei

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma