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Áprilisban minden vizsgált ágazatban emelkedtek a bérek Szlovákiában

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

A nominális átlagbér 2026 áprilisában éves összevetésben mind a tíz, havonta megfigyelt gazdasági ágazatban emelkedett. A béremelkedés üteme az információ és kommunikáció területén mért 0,4 százaléktól egészen a nagykereskedelemben regisztrált 7,6 százalékig terjedt. Erről a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala tájékoztatott.

Az infláció hatásának kiszűrését követően a reálbérek hat vizsgált ágazatban növekedtek éves szinten. A reálbér-emelkedés mértéke az iparban – amely továbbra is a legnagyobb foglalkoztatónak számít – 0,1 százalék volt, míg a legjelentősebb növekedést, 3,6 százalékot a nagykereskedelemben mérték.

A 2 százalékot meghaladó reálbér-növekedést a gépjármű-értékesítés és -javítás ágazatában is regisztrálták. Ezzel szemben négy területen csökkentek a reálbérek.

Az információ és kommunikáció ágazatában 3,4 százalékos visszaesést mértek, a vendéglátásban és éttermi szolgáltatásokban 1,4 százalékos csökkenést jegyeztek fel. A kiválasztott piaci szolgáltatások esetében a reálbérek 0,7 százalékkal, az építőiparban pedig 0,5 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbi szinttől.

A 2026-os év első négy hónapját összesítve a nominális bérek kilenc, havonta figyelemmel kísért ágazatban növekedtek. Reálbér-emelkedést nyolc ágazatban mutattak ki.

A reálbérek alakulása az információ és kommunikáció területén mért 4,7 százalékos visszaeséstől az építőiparban, valamint a szállítás és raktározás ágazatában regisztrált egyaránt 2 százalékos növekedésig terjedt.

BN/Felvidék.ma/TASR

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