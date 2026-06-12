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Az AKO felmérése szerint 40,5%-os részvétel várható a júliusi népszavazáson

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (TASR)

Az AKO ügynökség felmérése szerint 40,5%-os részvétel várható a kétkérdéses júliusi népszavazáson. A közvélemény-kutatás a JOJ 24 televízió megrendelésére készült május 14-e és 21-e között, 1000 megkérdezett bevonásával. 45,5%-nyian válaszolták, hogy nem vesznek részt a népszavazáson, 13,6% még nem döntött, 0,4%-nyian nem kívántak válaszolni a kérdésre.

Nagyobb hajlandóság mutatkozik a részvételre a nők, a 34 és 49 év közti korosztályok és a diplomások körében,

valamint Nagyszombat, Besztercebánya és Kassa megyében, emellett az ellenzéki pártok szavazóinál, és az átlagnál valamivel magasabb a Hlas-SD támogatói körében is.

A referendum július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik az életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

TASR/Felvidék.ma

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