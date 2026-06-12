Csehországban öt éve folyamatosan csökken az újszülöttek száma

Az első negyedévben 19 800-zal 10,896 millióra csökkent a lakosság száma Csehországban – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) pénteken Prágában.

A lakosság csökkenése annak következménye, hogy az elhunytak száma magasabb az újszülöttekénél, illetve a kivándorlóké a bevándorlókénál – mutattak rá a statisztikusok.

Az év első három hónapban mintegy 36 500 ember hagyta el Csehországot, míg a bevándorlók száma 29 200 volt. Emiatt a lakosság száma 7300-zal lett alacsonyabb.

Az említett időszakban 30 100-an haltak meg, míg az újszülöttek száma 17 500 volt. Az elhunytak legnagyobb csoportját a 80–84 évesek tették ki.

Az újszülöttek száma öt éve folyamatosan csökken. Éves összehasonlításban márciusig 1200-zal, azaz hat százalékkal kevesebb gyerek született, mint 2025 első negyedében. Az anyák általában idősebbek, mint a korábbi években, a most szülő anyák legtöbbje 31–32 éves volt.

„Hasonlóan a korábbi időszakokhoz az országot elhagyók többségét azok az ukránok tették ki, akiknek március végén lejárt a tartózkodási engedélyük” – mondta Michaela Nemecková, a ČŠÚ statisztikusa újságíróknak sajtótájékoztatón. Éves összehasonlításban a kivándorlók száma 1700-zal, a bevándorlóké pedig 5900-zal volt magasabb, mint 2025 elején.

Az első negyedévben 3100 házasságot kötöttek Csehországban, három százalékkal kevesebbet, mint egy éve. A házasságok száma már negyedik éve csökken Csehországban. A válások számát a statisztikusok nem közölték, arra hivatkoztak, hogy az illetékes igazságügyi tárca nyilvántartása nem volt teljes.

MTI/Felvidék.ma