Júliustól újfajta vámot vetnek ki az unión kívülről érkező csomagküldeményekre

Július 1-től átalányvámot vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező csomagküldeményekre. Megszüntetik a 150 euró alatti csomagok eddigi vámmentességét az Európai Unióban, tételenként 3 euró vámot kell fizetni. Ezzel az e-shopokon rendelt olcsó áruk dömpingjére reagálnak – közölte Daniel Kováč, az adó- és vámhatóság szóvivője.

A változás mindenkit érint, aki külföldi webáruházakban vásárol, különösen ha a népszerű ázsiai platformokon.

„A 3 eurós új vám az Európai Unió válasza a nem uniós országokból érkező olcsó küldemények számának megugrására, amelyek jelentősen leterhelik a vámfolyamatokat”

– fejtette ki Kováč.

Ez az intézkedés az új európai vámadatközpont 2028-as bevezetéséig lesz érvényben, amely majd átfogóbb és modernebb vámfelügyeletet tesz lehetővé az unióba behozott áruk felett.

Nem a csomagok száma számít, hanem a benne lévő termékkategóriák. Kováč példaként elmondta, ha egy csomagban három teljesen egyforma póló van, az 1 tételnek számít, és 3 euró a vám. Ha egy póló és egy pár zokni van benne, az 2 tétel, mely után 6 euró vámot kell fizetni.

TASR/Felvidék.ma